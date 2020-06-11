"Порвали пиджаки охране": Венедиктова пожаловалась на Порошенко и его соратников

Венедиктова возмущена поведением Порошенко и его "группы поддержки" / Фото: dbr.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила бывшего президента Петра Порошенко и его соратников в возмутительном поведении, поскольку они порвали охране Офиса генерального прокурора пиджаки.

Об этом генпрокурор сказала во время краткого брифинга около правоохранительного ведомства.

По словам Венедиктовой, "легкий троллинг", который устроил Порошенко в музее с картинами, это неплохо, однако нарушать законы не имеет права никто – даже политики.

"Сегодня у меня народные депутаты присутствовали. При этом они у нас такие активные – они порвали пиджаки охране, причем той охране, которая должна здесь находиться по закону. Не потому, что мне нужна охрана. Я еще хочу посмотреть, все ли бумаги на месте", — прокомментировала она.

Глава ГПУ подчеркнула, что готова общаться с нардепами, но категорически против, когда они ведут себя неподобающе: врываются в кабинет, портят имущество и одежду государственной охраны.

Напомним, в Госбюро расследований бывшему президенту и действующему нардепу Петру Порошенко озвучили подозрение о совершении преступления, однако письменную версию вручить не смогли.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко проходит как свидетель в Государственном бюро расследований по делу о перемещении через границу Украины (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры.

Отметим, перед очередной попыткой допроса экс-президента Петра Порошенко сотрудниками Госбюро расследований по делу о незаконном ввозе 43 дорогостоящих картин в Украину группа его поддержки устроила перформанс.