УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Порвали пиджаки охране": Венедиктова пожаловалась на Порошенко и его соратников

11 июня 2020, 00:26

Глава ГПУ заявила, что отказывается общаться с нардепами, которые врываются в ее кабинет.

Венедиктова
Венедиктова возмущена поведением Порошенко и его "группы поддержки" / Фото: dbr.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила бывшего президента Петра Порошенко и его соратников в возмутительном поведении, поскольку они порвали охране Офиса генерального прокурора пиджаки.

Об этом генпрокурор сказала во время краткого брифинга около правоохранительного ведомства.

По словам Венедиктовой, "легкий троллинг", который устроил Порошенко в музее с картинами, это неплохо, однако нарушать законы не имеет права никто – даже политики.

"Сегодня у меня народные депутаты присутствовали. При этом они у нас такие активные – они порвали пиджаки охране, причем той охране, которая должна здесь находиться по закону. Не потому, что мне нужна охрана. Я еще хочу посмотреть, все ли бумаги на месте", — прокомментировала она.

Глава ГПУ подчеркнула, что готова общаться с нардепами, но категорически против, когда они ведут себя неподобающе: врываются в кабинет, портят имущество и одежду государственной охраны.

Напомним, в Госбюро расследований бывшему президенту и действующему нардепу Петру Порошенко озвучили подозрение о совершении преступления, однако письменную версию вручить не смогли.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко проходит как свидетель в Государственном бюро расследований по делу о перемещении через границу Украины (с сокрытием от таможенного контроля) большой коллекции ценностей культуры.

Отметим, перед очередной попыткой допроса экс-президента Петра Порошенко сотрудниками Госбюро расследований по делу о незаконном ввозе 43 дорогостоящих картин в Украину группа его поддержки устроила перформанс.

Ирина Венедиктова Офис генпрокурора ГПУ Генпрокуратура Петр Порошенко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость ««Порвали пиджаки охране»: Венедиктова пожаловалась на Порошенко и его соратников». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:38
"Перебор, мама научила?": дочь Поляковой показала откровенное фото
00:54
Медики нашли новую причину возникновения рака легких
00:26
"Порвали пиджаки охране": Венедиктова пожаловалась на Порошенко и его соратников Видео
00:19
Несчастный день Феодосьи: какой сегодня праздник 11 июня, приметы
10 июня, среда
23:44
Опубликованы шокирующие фото антисанитарии в обсерваторах Луганской области Фото
23:18
"Е**ный нацист": футболиста Зозулю вновь оскорбляют фанаты Райо Вальекано
23:06
"Страшная история": Зеленский рассказал, как едва не погиб в авиакатастрофе
22:25
Витренко исключен из наблюдательного совета Укрнафты
22:22
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 10 июня Видео
21:47
"Андрюха плохо закончит": Зеленский назвал истинную причину увольнения Богдана
21:40
У Порошенко призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Будапеште
21:38
Михаила Ефремова обвиняют в распространении наркотиков
21:19
Легенда рока Pain приезжают в Киев с концертом в 2021
21:10
Во Львове со стрельбой задержали преступников с украденными миллионами
20:54
В Минфине обнародовали планы на помощь в €500 млн от ЕС
20:29
Посылок не дождетесь: в Кривом Роге дотла сгорела фура Новой почты Фото
20:09
Кулеба прокомментировал создание Береговского района в угоду интересам Венгрии
20:05
Волкер резко высказался в адрес Зеленского из-за преследования Порошенко
19:36
Кличко поведал, где в Киеве можно запросто подхватить коронавирус
19:19
"Не заметит потери": Лоза высказался об осужденном Михаиле Ефремове
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять