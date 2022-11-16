ВСУ, война, украинские военные / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

В Луганской области ВСУ ликвидировали вражеское подразделение "ЛНР". Из-за значительных потерь командование его расформировало.

Также на территориях псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" в подразделениях оккупационных войск участились случаи дезертирства и значительно ухудшилось морально-психологическое состояние, сообщает Генштаб ВСУ.

"После боев в районе населенного пункта Майорск потерял боеспособность 1-й горловский территориальный батальон. Потери в нем составили более 50% убитыми и ранеными, морально-психологическое состояние военнослужащих неудовлетворительное. Командованием противника расформировало указанное подразделение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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