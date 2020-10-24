Поезда Укрзализныци переходят на зимний график - что изменится

Укрзализныця переходит на зимнее время / УНИАН

С завтрашнего дня, 25 октября, поезда Укрзализныци начнут курсировать уже по зимнему графику. В ночь на воскресенье в нашей стране переведут часы на зимнее время - на час назад.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, время отправления и прибытия поездов в уже приобретенных билетах указано с учетом перевода часов.

"Те, кто планируют совершать путешествия или встречать своих близких и гостей в этот день, будьте внимательны и не забудьте перевести часы вовремя", - отметил Криклий.