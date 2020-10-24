Поезда Укрзализныци переходят на зимний график - что изменится

Время отправления и прибытия поездов в уже приобретенных билетах указано с учетом перевода часов.
С завтрашнего дня, 25 октября, поезда Укрзализныци начнут курсировать уже по зимнему графику. В ночь на воскресенье в нашей стране переведут часы на зимнее время - на час назад.
Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, время отправления и прибытия поездов в уже приобретенных билетах указано с учетом перевода часов.
"Те, кто планируют совершать путешествия или встречать своих близких и гостей в этот день, будьте внимательны и не забудьте перевести часы вовремя", - отметил Криклий.
- Ранее в компании Укрзализныця приняли решение о возобновлении движение по большинству станций, отнесенных к "красной" зоне карантина.
- Напомним, в начале года в Украине объявил о том, что госкомпания Укрзализныця будет передана на длительной срок в оперативное управление немецкой компании Deutsche Bahn.Это заявление главы Кабмина вызвало бурю негодования в украинском сегменте Сети.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий выступил с заявлением, которое пролило свет на истинный формат сотрудничества Укрзализныци и Deutsche Bahn.
Автор: Екатерина Трохимчук