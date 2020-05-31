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В последний день весны Карпаты замело снегом

31 мая 2020, 10:44

В горах разбушевался юго-западный ветер.

Карпаты 31 мая замело снегом
Карпаты 31 мая замело снегом / Фото Черногорский горный поисково-спасательный пост

В последний день весны, 31 мая, высокогорье Карпат замело снегом, а температура воздуха в некоторых местах упала ниже нуля. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 7:30 31.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно. Падает снег", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Видимость ограничилась до 20 метров. Кроме того, в горах разбушевался юго-западный ветер - 14-15 м/с, при этом его порывы достигали и 20 м/с.

Как сообщает служба "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" на странице в Facebook, 31 мая - 1 июня в Карпатах, в результате прохождения активного циклона, ожидается значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер (порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с), значительный и сильный дождь, на высокогорье мокрый снег, местами метель.

Кроме того, спасатели предупреждают, что в Карпатах ожидается образование кратковременного снежного покрова высотой:

  • на среднегорье - до 10 см;
  • на высокогорье - до 15 см.

Как сообщал Главред, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что лето начнется с резкого похолодания. 1 и 2 июня будет холодно, а 3 и 4 числа ожидается потепление.

При этом погода в Украине 31 мая будет дождливой. Осадки различной интенсивности пройдут в большинстве областей.

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