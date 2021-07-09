Полез в реку в костюме: министр Малюська снова озадачил странным фото

Денис Малюська побывал на международной конференции Ukraine Reform Conference в Литве/ Фото facebook

Глава Минюста Украины Денис Малюська отчитался о своей поездке в Литву на международную конференцию Ukraine Reform Conference, посвященную реформам в стране. При этом чиновник опубликовал странное фото – он в деловом костюме спускается в воду по лестнице.

Снимок министр опубликовал на своей странице в Facebook. Кроме фото "купания" Малюська сопроводил свой пост снимками города, а также несколькими стандартными фотографиями с различных встреч.

По словам главы Минюста, у него масса впечатлений от события.

"Во-первых, к Украине приковано мега внимание. Такого количества топ-чиновников разных стран мира одновременно удается увидеть не так часто. Во-вторых, глубина понимания того, что происходит у нас в стране, тоже большая. В-третьих, фокус дискуссий почти всегда (по крайней мере в течение первого дня) сводился к rule of law и судебной реформе. А в общем, Вильнюс - город просто прекрасный, особенно новые районы", – отметил он.

Фото Facebook Denis Malyuska

Фото "купания" Малюськи в деловом костюме вызвало бурную реакцию пользователей соцсети. Украинцы гадают, зачем министр полез в воду:

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"И тут вышел сухим из воды..."

"Классное фото с лестницы в реку. Не могу поверить, что ни один другой министр до такого не догадался, только наш !!)"

Справка. Ukraine Reform Conference – ежегодное событие. В этом году конференция тала четвертой по счету.

Как сообщал Главред, министр юстиции Денис Малюська уже неоднократно публиковал странные фотографии. Например, в мае прошлого года это были кадры, сделанные в поездке. На них Малюська запечатлен в поле, а на голове у него маки. В соцсети его прозвали "украинским Джимом Керри на минималках".

А 17 декабря Малюська опубликовал фото с утюгом и паяльником. Оно стало иллюстрацией к поздравлению работников Государственной исполнительной службы с их профессиональным праздником.