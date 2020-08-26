"Полиция Ужгорода на ушах": журналист рассказал о серьезном преступлении

В Ужгороде совершено серьезное ограбление, поделился журналист / facebook.com/odesapolice

В среду вечером, 26 августа, в Ужгороде возле торгового центра ограбили женщину – у нее в сумке было около 200 тысяч гривен.

Ограбление произошло возле ТЦ Дастор, в областном центре объявлен план Перехват, сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

По его словам, полиция Ужгорода "на ушах".

"…только что в Ужгороде возле ТЦ Дастор ограбили женщину, у которой в сумке было около 200 000 гривен. Сейчас объявлен план Перехват…", – отмечается в сообщении.

Напомним, в начале февраля 2019 года в Днепре трое злоумышленников ограбили местного жителя – отобрали у мужчины сумку, в которой было 100 тысяч долларов (более 2 млн гривен). Злоумышленники напали на мужчины возле подъезда дома.

Позже СМИ узнали, что был ограблен директор предприятия, которое занимается ремонтом промышленного оборудования.