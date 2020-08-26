УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Полиция Ужгорода на ушах": журналист рассказал о серьезном преступлении

26 августа 2020, 21:39

В Ужгороде объявили план Перехват, отметил журналист.

Журналист поделился, что в Ужгороде совершено серьезное ограбление – Новости Ужгорода сегодня
В Ужгороде совершено серьезное ограбление, поделился журналист / facebook.com/odesapolice

В среду вечером, 26 августа, в Ужгороде возле торгового центра ограбили женщину – у нее в сумке было около 200 тысяч гривен.

Ограбление произошло возле ТЦ Дастор, в областном центре объявлен план Перехват, сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

По его словам, полиция Ужгорода "на ушах".

"…только что в Ужгороде возле ТЦ Дастор ограбили женщину, у которой в сумке было около 200 000 гривен. Сейчас объявлен план Перехват…", – отмечается в сообщении.

Напомним, в начале февраля 2019 года в Днепре трое злоумышленников ограбили местного жителя – отобрали у мужчины сумку, в которой было 100 тысяч долларов (более 2 млн гривен). Злоумышленники напали на мужчины возле подъезда дома.

Позже СМИ узнали, что был ограблен директор предприятия, которое занимается ремонтом промышленного оборудования.

Виталий Глагола Новости Ужгорода ограбление
Сейчас вы просматриваете новость «"Полиция Ужгорода на ушах": журналист рассказал о серьезном преступлении». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость
22:41
Навального и болгарского бизнесмена Гебрева отравили одинаково – Bellingcat и Der Spiegel Видео
22:15
Зеленский сказал, когда съедет с госдачи в Конча-Заспе Видео
22:09
Путин высказался об отравлении Навального Видео
21:39
"Полиция Ужгорода на ушах": журналист рассказал о серьезном преступлении
21:31
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь
21:26
В Минске силовики разогнали акцию протеста
21:24
Джиджи Хадид не стыдясь оголила сочную фигуру и беременный живот Фото
21:14
COVID-19 в Украине озвереет: в НАН подсчитали, сколько умрет украинцев Видео
21:12
Успение Пресвятой Богородицы 2020 – дата, приметы и традиции Видео
21:11
"Не только от COVID-19": в России похвастались разработкой уникальной вакцины Видео
20:59
"Все предлагают признать вину": Ефремов вернулся под защиту Пашаева
20:38
В Москве три человека сорвались с крыши и погибли – СМИ
20:27
Коммуналка, курс доллара и цены – насколько вырастут и когда
20:16
Неугомонные омские врачи обратились к немцам за подробностями о Навальном Видео
20:12
Как защититься от слабоумия: этот кулинарный лайфак замедлит деменцию
19:43
Кравчук заявил, что общался с боевиками "ДНР" и "ЛНР" Видео
19:36
Сильно снижает риск рака: ученые указали на популярное лекарство Видео
19:34
Зеленский пообещал защитить демократию в США от украинского вмешательства Видео
19:20
Эксперт спрогнозировал, как Россия "сольет" Лукашенко Видео
19:15
Зеленский провел телефонный разговор с Помпео: что обсуждали Видео
19:03
Ученые назвали привычку, которая добавляет лишние килограммы Видео
19:02
"Бл*дь, с какого х*я?": Лолита обматерила российский музыкальный канал за скандальную выходку Видео
18:51
Политолог рассказал, кто стоит за отравлением Навального Видео
18:44
Анастасия Волочкова без белья появилась на обложке глянца
18:20
Первая мировая биологическая война: в СНБО сделали громкое заявление Видео
18:11
Миллионы в банке и работа у Медведчука: что известно о новом главе Укрзализныци
18:07
США снова "ударили" по России: "черный список" расширен Видео
18:01
Астролог указал на "аскетов" среди знаков Зодиака
17:56
Лукашенко использует НАТО для оправдания насилия - Столтенберг Видео
17:48
Reface - приложение из Украины для смартфонов, которое взорвало мир заменой лиц Фото Видео
17:36
У Лукашенко назвали условия диалога с Западом по ситуации в Беларуси Видео
17:32
"Наезд и отрезанные ноги": названо имя майора ВСУ, который в Киеве наехал на курсанток Видео
17:31
Антонио Бандерас в честь исцеления от коронавируса показал эпичную битву
17:03
Украинское приложение по популярности обогнало TikTok, Netflix и YouTube Видео
17:00
"Зарплата в конвертах": в Украине массово проверят работодателей
16:58
Тихановская рассказала, как Лукашенко заставят уйти с поста президента Беларуси Видео
16:39
"Отвал башки": Мишель Андраде соблазнительно выгнулась в дерзком наряде
16:31
На Полтавщине дети изнасиловали 4-летнего ребенка
16:22
Украина открывает пункты пропуска с аннексированным Крымом: названа дата Видео
16:20
Закрытие границы Украины: для белорусов сделали исключение
15:53
Новым главой Укрзализныци стал экс-заместитель Саакашвили Видео
15:45
Том Круз позвал всех смотреть фильмы в кинотеатрах Видео
15:45
Карантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения Видео
15:28
Названы "собачки" среди знаков Зодиака
15:24
Миллиарды гривен: Суспильне захотело из бюджета денег в 30 раз больше доходов
15:05
Более сотни чиновников Беларуси: Литва согласовала санкции против Лукашенко и его режима
15:00
У Путина раскрыли, как относятся к "отравлению" Навального Видео
14:52
"Долбо*б, тварь, с*ка": подруга Легкоступовой показала компрометирующее видео с Фирсовым Видео
14:46
Решение НКРЭКУ по поставщикам "последней надежды" противоречит закону — Ассоциация
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять