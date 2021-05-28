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Политика и бизнес: эксперт рассказал, как Порошенко помог Медведчуку стать олигархом

28 мая 2021, 04:29
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Виктор Медведчук и Петр Порошенко являются циничными политиками и бизнесменами, уверен Владимир Фесенко.

Фесенко рассказал о связах Порошенко и Медведчука
Петр Порошенко / УНИАН

Петра Порошенко и Виктора Медведчука связывали общие бизнес-интересы, заявил политолог Владимир Фесенко.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.tv, олигархом и владельцем телеканалов Медведчук легально стал при Порошенко.

"Виктор Владимирович Медведчук имел давнее личное знакомство и наладил хорошие прагматичные отношения с президентом Петром Порошенко. Они были давно знакомы, с конца 90-х годов", - напомнил эксперт.

Он уверен в том, что Медведчук и Порошенко являются циничными политиками и бизнесменами, для которых политика и бизнес взаимосвязаны.

"Поэтому одновременно они решали для себя не только политические вопросы, просто разные: Порошенко хотел наладить отношения с Путиным, договориться с Путиным, но при этом параллельно через Медведчука решал и бизнес-вопросы. А благодаря связям с Порошенко и с Путиным Медведчук фактически стал вновь олигархом", - добавил Фесенко.

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Санкции против Виктора Медведчука:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
  • Кроме того, у​​​​каз Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.
Петр Порошенко Виктор Медведчук Владимир Фесенко новости Украины
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