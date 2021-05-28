Политика и бизнес: эксперт рассказал, как Порошенко помог Медведчуку стать олигархом

Петр Порошенко / УНИАН

Петра Порошенко и Виктора Медведчука связывали общие бизнес-интересы, заявил политолог Владимир Фесенко.

Как подчеркнул он в комментарии Сurrenttime.tv, олигархом и владельцем телеканалов Медведчук легально стал при Порошенко.

"Виктор Владимирович Медведчук имел давнее личное знакомство и наладил хорошие прагматичные отношения с президентом Петром Порошенко. Они были давно знакомы, с конца 90-х годов", - напомнил эксперт.

Он уверен в том, что Медведчук и Порошенко являются циничными политиками и бизнесменами, для которых политика и бизнес взаимосвязаны.

"Поэтому одновременно они решали для себя не только политические вопросы, просто разные: Порошенко хотел наладить отношения с Путиным, договориться с Путиным, но при этом параллельно через Медведчука решал и бизнес-вопросы. А благодаря связям с Порошенко и с Путиным Медведчук фактически стал вновь олигархом", - добавил Фесенко.

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Санкции против Виктора Медведчука: