Политолог объяснил, как приход Байдена к власти повлияет на Украину

Джо Байден поможет Украине давить на Россию / Фото Reuters

В 2021 году отношения Украины с Китаем почти не изменятся. Что же касается изменений отношений Украины с соперником Китая, США, то здесь наоборот можно надеяться на их налаживание, заявил директор Института внешнеполитических исследований Дипакадемии МИД, политолог Григорий Перепелица.

"Китай будет воплощать свою глобальную программу "Один пояс - один путь", но Украина фактически остается за ее пределами. Хотя это для нас не хорошо и не плохо, потому что мы не входим в поле китайских интересов в Восточной Европе", - рассказал политолог в комментарии Главреду.

По его словам, китайская экспансия, сначала экономическая, а потом – и политическая, ничего хорошего нам не принесет. Основные технологии, которые интересовали Китай в Украине, они уже от нас вывезли.

"Единственная проблема, которую продолжит решать Пекин в Украине в следующем году, будет связана с Мотор Сечью и именно от этого будет зависеть углубление украинско-китайских отношений", - отметил политолог.

Что же касается изменений отношений Украины с соперником Китая, США, то здесь наоборот можно надеяться на их налаживание, убежден Перепелица.

"Очевидно, что Джо Байден вернет Украину в зону стратегических интересов США. А это значит, что США будут более внимательными к вопросам национальной безопасности Украины, то есть будут оказывать большее давление на РФ, которое в период президентства Дональда Трампа было менее ощутимым для Кремля. Также будет происходить и усиление финансовой помощи Украине, включая и военную", - отметил эксперт.

Перепелица подчеркнул, что еще одной перспективой на 2021 год может стать сближение Украины с НАТО, поскольку вторым стратегическим приоритетом внешней политики Байдена, как он сам заявлял, является восстановление евроатлантической солидарности, которая была нарушена непредсказуемой политикой Трампа.

"Безусловно, задача Байдена заключается в укреплении Альянса, поскольку его позиции были значительно ослаблены и внутренними противоречиями, и военно-политической обстановкой, в частности, в Черноморском регионе. И, очевидно, США вернутся именно сюда как к одному из приоритетных направлений. Для нас это будет означать увеличение военного присутствия в виде кораблей в Черном море, расширения совместных учений, чтобы удержать РФ от ее реваншистской политики", - резюмировал эксперт.

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