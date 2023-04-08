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Польский "хищник" пойдет в атаку: ВСУ вооружат сотнями мощных БТР Rosomak

Алексей Тесля
8 апреля 2023, 22:10 обновлено 8 апреля, 22:10
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Украина достигла новых договоренностей по поставкам сотен бронемашин, рассказал Владимир Зеленский.
Rosomak
ВСУ передадут польские БТР Rosomak / polska-zbrojna.pl

Польша выполнила все задекларированные ранее обязательства по поставкам танков в Украину, заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. Относительно бронетранспортеров - Rosomak - 200 машин. Сейчас 100 и 100 позже. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", — отметил глава государства.

Также он напомнил о 35-м оборонном пакете от Соединенных Штатов.

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"Ракеты для HIMARS, ракеты для ПВО, снаряды для артиллерии, для защиты от бронированной техники и другие важные элементы поддержки", — сказал Зеленский.

Кроме того, как отметил президент, поддержка Германии на этой неделе выросла на 200 млн евро инвестиций. В частности, это проекты немецких компаний, которые помогут Украине достичь экономической и социальной стабильности.

Также глава государства напомнил, что Нидерланды объявили о новом пакете помощи объемом более 270 млн евро.

"Это помощь нашему восстановлению, гуманитарная поддержка, нелетальная поддержка для обороны, а также – и это очень важно – поддержка для справедливости", — сказал он.

По словам президента, Дания и Норвегия работают над совместным пакетом помощи снарядами для украинской артиллерии.

"Есть новые санкционные решения - от Австралии и Новой Зеландии. Спасибо за них!", — добавил он.

Кроме того, глава государства напомнил о решении литовского парламента.

"Очень важное решение принято на этой неделе в Литве – относительно главных ожиданий от саммита НАТО, который запланирован в Вильнюсе. Литовский Сеймас признал необходимость пригласить Украину стать членом НАТО - пригласить именно в этом году, на саммите в Вильнюсе", — сказал президент.

БТР Rosomak

Колесный бронетранспортер (пол. Rosomak – росомаха) – польский четырехосный бронетранспортер, разработанный предприятием Rosomak S.A. Машина является лицензионной копией БТР Patria.

Характеристики:

  • Вес 22 т;
  • Длина 7,7м;
  • Ширина 2,8 м;
  • Высота 2,3 м;
  • Экипаж 3;
  • Десант 8.

Вооружение:

  • 1×30×173 мм ATK Mk44 Bushmaster II;
  • 1×12,7 мм WKM-B или 1×40 мм Mk 19 в Rosomak M3;
  • 1 × 7,62×51 мм НАТО UKM-2000C спаренный пулемет.

Ранее сообщалось, что Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским нашествием. Украинская армия уже получила от Польши 250 советских танков Т-72. На этом страна решила не останавливаться, а потому вскоре ВСУ получат еще более современных модификаций танков.

Как отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 танков Leopard.

Напомним, недавно заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или Миг-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайн. Сейчас такого вопроса на повестке дня нет.

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