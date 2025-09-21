Укр
Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

Алексей Тесля
21 сентября 2025, 17:30
Жительница Украины обнаружила крупную змею прямо у проезжей части неподалёку от Днепра.
В Украине заметили редкую змею

На Запорожском шоссе в Днепропетровской области заметили редкую змею — сарматского полоза, занесённого в Красную книгу Украины.

Жительница Украины обнаружила крупную змею прямо у проезжей части неподалёку от Днепра. Рептилия, способная вырастать до двух метров, спокойно ползла по дороге, пишет издание Телеграф.

Как видно на видео, опубликованном в Facebook, женщина аккуратно переложила змею в сумку, стараясь не навредить животному, а затем выпустила её в степь — туда, где она обитает в естественных условиях.

Скриншот
/ Скриншот

Что известно о сарматском полозе

Это охраняемый вид, имеющий стройное, вытянутое тело до 2 метров в длину. Обычно его окраска — светло-бурая или оливковая с характерными тёмными пятнами. Эти змеи живут в степной местности, на склонах, среди кустарников и в каменистых районах.

В рацион полоза входят мелкие грызуны, ящерицы, птичьи яйца и птенцы. Несмотря на внушительные размеры, он неопасен для человека, так как не ядовит. Более того, полоз играет важную роль в экосистеме, контролируя численность вредных грызунов.

Новые виды животных в Украине: эксперты раскрыли детали

В Чернобыльской зоне отчуждения завершилась традиционная ежегодная экспедиция по исследованию популяции летучих мышей.

Как сообщил заместитель директора Государственного научно-исследовательского учреждения "Чернобыльский центр" Сергей Гащак, в ходе полевых работ учёные зарегистрировали присутствие девяти редких видов рукокрылых.

Ранее стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба. Эксперт высказала предположение, что пойманная особь может быть не "дикой".

Напомним, как ранее сообщал Главред, рыбак в Киеве поймал яркую, красивую, но чрезвычайно опасную для украинских водоемов рыбу - солнечного окуня. Тело трофея переливается оттенками зеленого, бирюзового и коричневого, украшенное синими полосами и пятнами.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

