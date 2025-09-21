Ползла прямо у обочины: в Украине заметили редчайшую змею из Красной книги

Жительница Украины обнаружила крупную змею прямо у проезжей части неподалёку от Днепра.

В Днепропетровской области заметили редкую змею

Найдена редкая змея — сарматский полоз, занесённый в Красную книгу

На Запорожском шоссе в Днепропетровской области заметили редкую змею — сарматского полоза, занесённого в Красную книгу Украины.

Жительница Украины обнаружила крупную змею прямо у проезжей части неподалёку от Днепра. Рептилия, способная вырастать до двух метров, спокойно ползла по дороге, пишет издание Телеграф.

Как видно на видео, опубликованном в Facebook, женщина аккуратно переложила змею в сумку, стараясь не навредить животному, а затем выпустила её в степь — туда, где она обитает в естественных условиях.

Что известно о сарматском полозе

Это охраняемый вид, имеющий стройное, вытянутое тело до 2 метров в длину. Обычно его окраска — светло-бурая или оливковая с характерными тёмными пятнами. Эти змеи живут в степной местности, на склонах, среди кустарников и в каменистых районах.

В рацион полоза входят мелкие грызуны, ящерицы, птичьи яйца и птенцы. Несмотря на внушительные размеры, он неопасен для человека, так как не ядовит. Более того, полоз играет важную роль в экосистеме, контролируя численность вредных грызунов.

