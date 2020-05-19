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Пленки Деркача: Порошенко сдал Байдену интересы Украины ради Абромавичуса

19 мая 2020, 19:09

Экс-чиновнику предоставили гражданство и госохрану.

Абромавичус
Абромавичус стал фигурантом разговора Порошенко и Байдена / УНИАН

Бывший президент Петр Порошенко в разговоре с вице-президентом США Джо Байденом детально обсуждал персону экс- министра экономики Айвараса Абромавичуса, который сейчас возглавляет Укроборонпром.

Как можно сделать вывод из аудиозаписи, которую опубликовал 19 мая нардеп Андрей Деркач, Байден интересуется Абромавичусом, хотя с трудом произносит его фамилию.

Порошенко ответил, что заявления чиновника об отставке спровоцировали в политической системе страны масштабный кризис.

"И теперь мы в сложной ситуации. На мой взгляд, я никогда этого не говорил публично, этот его шаг был чрезвычайно безответственным. Но это произошло", - пожаловался Порошенко Байдену в ходе беседы.

Читайте такжеПленки Деркача: Порошенко хвастался Байдену подъемом тарифов больше требований МВФПо словам экс-президента, это его возмутило, поскольку Абромавичусу были предоставлены привилегии с нарушением законодательства.

"Я пригласил тебя в страну и поддерживал все это время. Это я предоставил тебе, в нарушение норм действующего законодательства, охрану из спецслужб, чтобы ты ничего не боялся", - передает суть своего разговора с министром президент.

Также Порошенко в разговоре признал, что Абромавичус получил гражданство Украины с нарушениями норм действующего законодательства.

"Смотри, ты представляешь меня, президента, в правительстве. Это я пригласил тебя в страну и поддерживал все время. Это я предоставил тебе в нарушение действующих норм законодательства украинское гражданство. И ты до сих пор имеешь мою полную поддержку", – якобы рассказал Порошенко Байдену.

Как ранее сообщалось, внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем Джозефа Байдена и Петра Порошенко в деле Burisma. Он показал телефонные разговоры, где Порошенко в обмен на миллиард соглашается "отжимать" Приватбанк, назначать людей в правительство, отправить в отставку Шокина, внести изменения в законодательство. Кроме того, судя по записям, каждый политический шаг Украины Порошенко согласовывал с Байденом.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач передал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-премьера США Джозефа Байдена в Офис генерального прокурора для расследования факта вероятной измены со стороны экс-главы государства.

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