Порошенко готовит переворот против власти Зеленского - Жвания

Петр Порошенко / УНИАН

Давид Жвания, бывший нардеп и экс-соратник Петра Порошенко, заявил, что пятый президент Украины после местных выборов активизировал подготовку государственного переворота в стране.

Об этом Жвания сообщил в очередном выпуске своего видеоблога на YouTube. "В Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно – примерно с начала лета этого года. Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", ‒ заявил он.

Жвания утверждает, что заговор возглавляет, направляет и координирует бывший президент Петр Порошенко.

"Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть. Откуда у меня эта информация? Дело в том, что я до сих пор поддерживаю отношения со многими людьми в окружении Порошенко. Там не только негодяи – многие вынуждены оставаться с ним по разным личным причинам. Но эти люди не разделяют маниакальной жажды власти Порошенко, они переживают за страну. Именно он них я получил эту информацию", ‒ заявил экс-нардеп.

Как утверждает Жвания, в заговор вовлечены все ближайшие соратники Порошенко. Кроме того, ведется подпольная работа по тому, чтобы привлечь на свою сторону мэра Киева Виталия Кличко.

"Кроме того, в заговор пытаются вовлечь Виталия Кличко. С окружением Кличко на эту тему уже ведутся переговоры. Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность. При этом Порошенко станет премьером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют конституцию. Такой у них план. Он разрабатывался давно, но раньше сам Порошенко не верил в его осуществимость. Все изменили местные выборы. Порошенко сделал вывод, что власть слаба, что народ больше не поддерживает Зеленского. Также Порошенко получил контроль за несколькими облсоветами на западной Украине, которые в нужный момент по команде Порошенко откажутся выполнять распоряжения центральной власти", ‒ подытожил он.

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