Порошенко призвал признать УПЦ МП "церковью агрессора", хотя сам годами был её меценатом и прислуживал там пономарём, – эксперт

Заявление Петра Порошенко о необходимости запретить УПЦ МП противоречит его собственной позиции: сам политик много лет был связан с московским патриархатом – служил пономарём и был щедрым меценатом московской церкви, а сейчас, по сути, выступил против своих. Об этом написал политический эксперт Пётр Олещук.

"Служитель московского патриархата Пётр Порошенко почувствовал удачный политический момент и открыто выступил против своих. Он сделал неожиданное заявление: "УПЦ Московского патриархата должна быть признана тем, чем она является на самом деле – структурой Русской православной церкви, действующей в интересах страны-агрессора". Как тут не вспомнить пословицу о том, что громче всех "держи вора!" кричит сам вор", – отмечает Пётр Олещук.

По его словам, Порошенко благодаря принадлежности к УПЦ МП продвигался по политической карьере.

"И Янукович, и Азаров – бывшие руководители Порошенко (он работал в их правительствах министром) – изображали из себя глубоко верующих людей, дружили с главным попом московии Кириллом и коллекционировали иконы. Поэтому Порошенко и служил в московской церкви ради личной карьеры. В его архивах есть совместные фото с руководителями МП, а в интернете – изображения, где он в церковном облачении несёт икону. Это ещё раз доказывает, что для Порошенко вера всегда была инструментом политической карьеры", – пишет Олещук.

Эксперт также напомнил историю с Вадимом Новинским – известным лоббистом московского патриархата, который получил украинский паспорт по представлению Порошенко. В документе, опубликованном экспертом, Пётр Порошенко обращается к тогдашнему президенту Януковичу и просит предоставить Новинскому гражданство Украины. При этом политик перечисляет заслуги этого российского олигарха перед Украиной, заключающиеся в восстановлении храмов московского патриархата.

"Зачем Пётр Порошенко открыто служил у российских попов? Потому что вера для него – это лишь часть предвыборного слогана – вместе с "армией", которую разворовали со Свинарчуками, и "языком", который только под камеры у Петра Алексеевича – украинский, а всё остальное время – русский. Вот такой гибридный "АрМоВир" получается", – резюмировал Олещук.

Напомним, по данным СМИ, Порошенко вёл бизнес в РФ даже после аннексии Крыма. Также он является подозреваемым в государственной измене за сговор с РФ и боевиками "ЛДНР" во время боевых действий в 2014–2015 годах для закупки угля на оккупированном Донбассе. Он напрямую давал указания договариваться с Путиным. В этот же период в интернете была опубликована запись разговора, во время которого Порошенко сказал Путину: "Жму руку! Обнимаю!".

