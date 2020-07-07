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Поздравлял ли Порошенко Путина с Днем России: в чем суть скандала лидера ЕС с Верещук

Порошенко якобы поздравил Путина с Днем России после аннексии Крыма и в разгар конфликта на Донбассе.

7 июля 2020, 13:18
Порошенко Верещук
Верещук спросила у Порошенко, почему у президента не опровергли сообщение Кремля / Скриншот Свобода слова на ICTV

В понедельник, 6 июля, в эфире программы Свобода слова народный депутат от фракции Слуга народа Ирина Верещук обвинила лидера фракции Европейская солидарность Петра Порошенко в том, что он поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня 2014 года. На тот момент РФ аннексировала Крым и вторглась на Донбасс.

Во время эфира программы Верещук обратилась к ведущему Свободы слова Вадиму Карпьяку со словами о том, что Порошенко, дескать, поздравлял Путина в 2014 году.

"Порошенко поздравил Путина с Днем России" – сказала нардеп и показала ведущему телефон.

В ответ Порошенко поинтересовался, есть ли у нее первоисточник данной новости, после чего Верещук сослалась на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это так или нет?" – поинтересовалась Верещук, добавив, что информацию опубликовал украинский Канал 24.

"Эта манипуляция чистая!" – отреагировал Порошенко.

Верещук акцентировала внимание на том, что если это неправда, на сайте президента Украины должно было быть опровержение такой информации.

"Если да, то где на сайте президента опровержение? Покажите. Если это не так, подайте в суд на 24 канал, если Песков врет", - спросила Верещук.

Порошенко заверил, что Песков говорит неправду, а Верещук парировала, почему же тогда Порошенко не обвинял российского пресс-секретаря во лжи.

"Покажите, где вы сказали, что Песков врет. И я извинюсь публично", - заявила Верещук, после чего Порошенко от нее отошел.

Ведущий Свободы слова Вадим Карпьяк отметил, что "даже если CNN что-то сообщает со ссылкой на Усаму бен Ладена, но это не значит, что его слова правдивые". С ним согласился и Порошенко.

Примечательно, 12 июня 2014 года официальный сайт Кремля опубликовал информацию о том, что состоялись телефонные переговоры президентов Путина и Порошенко. На тот момент Порошенко был президентом только 5 дней.

Кроме ситуации на Донбассе там действительно было указано, что Порошенко поздравил Путина с Днем России.

"П.Порошенко также поздравил В.Путина с национальным праздником – Днём России", - подчеркивается в сообщении.

Что интересно, у Порошенко ни тогда, ни сейчас не опровергали поздравление Путина с российским праздником.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что он не считает Зеленского человеком Путина и объяснил, при каком условии будет готов сесть в тюрьму.

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