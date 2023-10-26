Пошел на фронт ради возлюбленной и потерял зрение: история любви грузина и украинки

24-летний Спартак Лекиашвили был тяжело ранен и стал почти неподвижным. Его возлюбленная Виктория все время рядом с ним.

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Спартак Лекиашвили потерял зрение и сейчас фактически обездвижен / Корллаж: Главред, фото: скриншот видео ТСН

Грузин Спартак Лекиашвили встал на защиту Украины в рядах Интернационального легиона ради своей возлюбленной. Он приехал в нашу страну и пошел на фронт, чтобы девушка не видела войны. В боях с российскими оккупантами 24-летний мужчина получил серьезные ранения. Его случай врачи называют очень сложным - медики не верили, что смогут оказать ему реабилитационную помощь.

Спартак Лекиашвили родом из Кахетии. После ранения он потерял зрение и сейчас фактически обездвижен. Его любимая Виктория все время рядом с ним, передает ТСН.

Пара познакомилась почти два года назад в Польше, куда девушка уехала после полномасштабного вторжения. Через несколько месяцев Вика вернулась домой. Спартак на следующий день тоже уехал за любимой.

"Это не его война, но он говорит – ты моя девушка, ты здесь живешь, это твоя страна, я не хочу, чтобы ты видела эту войну", – рассказала Виктория Славенко.

В начале мая по видеосвязи Спартак сделал любимой предложение руки и сердца. Вика согласилась, а через несколько часов связь со Спартаком исчезла. Побратим любимого написал девушке, что его позицию накрыла вражеская артиллерия.

"И он мне пишет, что Спартак мертв", – со слезами вспоминает Виктория.

Позже оказалось, что его спутали с погибшим другом. Спартак же был в коме – он получил многочисленные ранения, два из них в голову.

После того как Спартака вывели из комы возник вопрос о его реабилитации. Из-за отсутствия вида на жительство и тяжелого состояния бойца несколько заведений отказали ему в помощи.

В Ровно бойца приняли сразу и лечили за счет медучреждения.

"Сейчас он ездит на занятия, работает с физическим терапевтом, хочет этого", — рассказала врач Ровенского областного госпиталя Павлина Косарь.

"Мы вообще сомневались, сможем ли оказать ему реабилитационную помощь, но по сути мы бросили вызов сами себе и сейчас наблюдаем прогресс", — добавила она.

Виктория поддерживает любимого и помогает преодолевать языковой барьер. Также помощь оказывает и грузинская диаспора. Вся семья Спартака в Грузии, приехать в Украину у них нет возможности.

Вскоре Спартак поедет во Львовскую область, где его должны обследовать специалисты. Они верят, что после лечения он снова сможет видеть.

Смотрите видео - Грузин пошел на войну ради любимой украинки:

Как сообщал Главред, боец ВСУ, которому ампутировали обе ноги из-за ран, полученных в жестоких боях против русских оккупантов, очень трогательно сделал предложение руки и сердца своей девушке Яне.

Напомним, в боях с российскими агрессорами погиб популярный украинский актер Алексей Хильский. Он дважды возвращался на фронт после ранений. И лишился жизни в боях на Запорожском направлении.

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