После наводнения Ялту накрыло очередное ненастье, люди покидают город

Ялту накрыл мощный ливень

После масштабного наводнения оккупированную Ялту настигла новая беда - на сей раз на город обрушился мощный ливень с грозой и молнией. Подконтрольные России "власти" разворачивают оперативный штаб, заявила "глава администрации" Ялты Янина Павленко Facebook.

Отдыхающие покидают город, так как напуганы возможными последствиями ненастья.

По ее словам, собирают штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями.

Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы.

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На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

Как ранее писал Главред, на днях на оккупированный Крым обрушились ливни, началось наводнение. Больше всего пострадали Ялта и Керчь.

В Ялте выпали три месячные нормы осадков (135 мм). Такого не было с 1922 года. В отдельных частях города не было света и водоснабжения.

В Керчи затопило около 300 домохозяйств, центральные улицы и городские больницы. Под водой оказалась часть трассы Таврида.

Масштабный потоп в оккупированной Ялте принес разрушения и человеческие жертвы. Количество пострадавших достигло почти 20 человек, один погибший.