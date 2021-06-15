После пива - в баню: во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной

Во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной / УНИАН

К чемпионату Евро-2020 во Львове в фан-зоне предлагают болеть за сборную Финляндии против сборной России. Специальной для этого среди фанатов разыграют пятьдесят сертификатов на поход в финскую сауну. Об этом сообщается на Facebook-странице Lviv Fan Festival. Рух до збірної.

"Пусть финны хорошо попарят игроков команды соперника!",– говорится в тексте.

Матч Финляндия - Россия состоится в следующую среду, 16 июня нынешнего года.

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В субботу, 12 июня, состоялся матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России. За каждый гол в ворота российской сборной львовских болельщиков угощали пивом. И россияне уступили без шансов бельгийцам - 3:0.

Как заявил глава партии Коммунисты России Сергей Малинкович, скорее всего, российских игроков либо чем-то "напоили", "облучили", или же им, дескать, "что-то подмешали в еду". Во избежание подобных инцидентов, в команде должны появиться сотрудники ФСБ.