Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ

В Вашингтоне решили поддержать украинского лидера.
Посольство США в Украине высказало свою полную поддержку президенту Владимиру Зеленскому, поскольку он столкнулся с намерениями свернуть процесс реформ в стране.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападениями со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
По информации ведомства, "Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес возобладает над интересами корыстных личностей".
Читайте такжеСрочное заседание СНБО по решению КСУ: Зеленский сделал заявление
Реакция властей на решение КСУ по антикоррупционным законам
В среду, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное заседание СНБО, на котором рассматривается вопрос восстановления антикоррупционного законодательства. Глава государства анонсировал безотлагательное внесение в Раду ряда важных документов по этому вопросу и восстановление электронного декларирования.
Конституционный суд 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предполагала уголовную ответственность чиновников за внесение неправдивых данных в электронные декларации.
В НАПК вынуждены были закрыть реестр электронных деклараций. Суд лишил агентство права проверки деклараций и выявления конфликта интересов.
В Евросоюзе заявили, что такое решение КСУ может привести к приостановке безвизового режима с Украиной.