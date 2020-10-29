Посольство США озвучило Зеленскому позицию из-за сворачивания реформ

Посольство США в Украине заявило о поддержке Зеленского / УНИАН

Посольство США в Украине высказало свою полную поддержку президенту Владимиру Зеленскому, поскольку он столкнулся с намерениями свернуть процесс реформ в стране.

"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, украинское правительство и президента Зеленского в борьбе с усиленными нападениями со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

По информации ведомства, "Украина воплотит стремления Революции Достоинства, только когда общий интерес возобладает над интересами корыстных личностей".

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