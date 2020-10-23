Поставка Javelin в 2014 году могла бы изменить ситуацию на Донбассе - американский генерал

Филип Бридлав / Reuters

Верховный главнокомандующий Объединенных сил в Европе американский генерал Филип Бридлав заявил, что если бы США приняли решение предоставить Украие ПТРК Javelin в первые две недели после начала российской агрессии, то ситуация на Донбассе развивалась бы совсем иначе.

Об этом Бридлав заявил во время прямого включения Вашингтон – Киев, пишет Укринформ.

Генерал считает, что США должны перестать оглядываться на Россию, сдерживая себя в вопросах оборонной помощи Украине, в том числе летальным оружием. По его словам, Штаты заняли позицию самосдерживания еще с начала российской агрессии против Грузии в 2008 году. Вашингтон не хотел "спровоцировать Россию", но этот план не сработал, так как именно РФ является провокатором.

"Россияне хотят посягать на своих ближайших соседей так, чтобы не получать ответа от нас, до сих пор они добиваются желаемого результата", – подчеркнул генерал.

Бридлав также отметил, что раздувать войну – не в интересах Соединенных Штатов, в то же время и россияне не хотели бы противостояния с Америкой. По его мнению, Вашингтон должен быть инициативным в поддержке Украины.

Как известно, Украина вела переговоры с США о поставках летального оружия с 2014 года. Госдеп принял решение о продаже нашей стране ракетных комплексов Javelin лишь в марте 2018 года. Тогда украинская армия получила первую партию оружия – 37 комплексов и 210 ракет.

Читайте такжеВ США предложили увеличить военную помощь Украине: столько получим

Напомним:

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поработать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение.

Бывший командующий ВС США в Европе Бен Ходжес назвал признаки подготовки удара РФ по Украине. По его словам, о подготовке новой атаки России на Украину можно будет понять по факту возведения госпиталей, хранилищ боеприпасов, логистических передвижений военных и росту новостей о гуманитарном кризисе в аннексированном Крыму.