"Поставленные перед военнослужащими задачи выполнены": в Одессе завершились учения Sea Breeze-2021

Военнослужащие выполнили все задания / Facebook

В Одессе завершились международные военные учения Sea Breeze-2021. В субботу, 10 июля, в одесском Доме офицеров проходит официальная церемония их закрытия.

Как сообщает пресс-служба ВМС в Facebook, во время учений водолазы спустились под воду более 330 раз, пилоты налетали свыше 80 часов, а корабли прошли больше 13 тысяч миль.

О закрытии учение объявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Он сказал, что "все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены".

Неижпапа подчеркнул, что Черное море объединяет нации и страны, однако оно, по его словам, "не забор", а "тот, кто это не понимает, - противник".

Накануне в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстроились в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы программы.

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Читайте такжеРФ против учений США и НАТО в Sea Breeze-2021: российское посольство сделало заявление Напомним, на фоне международных военных учений Украины в НАТО в Черном море силы морской авиации Черноморского флота России совместно с авиацией Южного военного округа решили провести тренировочные полеты над черноморской акваторией. Маневры выполняли более 10 самолетов. Отрабатывались условные ракетные и бомбовые удары, а также тренировочные разведывательные полеты.

Учебные полеты совершали морская авиация ЧФ совместно с авиацией Южного военного округа. Во время тренировочных полетов были задействованы фронтовые бомбардировщики и истребители.

Учения Sea Breeze-2021

Военные учения Украины и НАТО Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море. В них принимали участие около 5 тысяч военнослужащих из 32 стран мира. В маневрах были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, а также 18 команд спецопераций и дайвинга.

В ходе маневров отрабатывались различные военные операции, включая маневры на воде и суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, ПВО, а также поисково-спасательные операции и другие мероприятия.

Учения проходили также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Россия считает такие военные маневры "провокацией". В Минобороны РФ заявляют, что под прикрытием учений НАТО якобы поставит Украине новое современное вооружение , которое будет использоваться в войне на Донбассе.