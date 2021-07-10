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"Поставленные перед военнослужащими задачи выполнены": в Одессе завершились учения Sea Breeze-2021

10 июля 2021, 15:38
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Официальная церемония закрытия учений в субботу, 10 июля, проходит в Доме офицеров.

Военнослужащие выполнили все задания / Facebook

В Одессе завершились международные военные учения Sea Breeze-2021. В субботу, 10 июля, в одесском Доме офицеров проходит официальная церемония их закрытия.

Как сообщает пресс-служба ВМС в Facebook, во время учений водолазы спустились под воду более 330 раз, пилоты налетали свыше 80 часов, а корабли прошли больше 13 тысяч миль.

О закрытии учение объявил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Он сказал, что "все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены".

Неижпапа подчеркнул, что Черное море объединяет нации и страны, однако оно, по его словам, "не забор", а "тот, кто это не понимает, - противник".

Накануне в Черном море корабельные соединения Sea Breeze-2021 выстроились в строи и ордера. Это стало завершающим этапом морской фазы программы.

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Читайте такжеРФ против учений США и НАТО в Sea Breeze-2021: российское посольство сделало заявлениеНапомним, на фоне международных военных учений Украины в НАТО в Черном море силы морской авиации Черноморского флота России совместно с авиацией Южного военного округа решили провести тренировочные полеты над черноморской акваторией. Маневры выполняли более 10 самолетов. Отрабатывались условные ракетные и бомбовые удары, а также тренировочные разведывательные полеты.

Учебные полеты совершали морская авиация ЧФ совместно с авиацией Южного военного округа. Во время тренировочных полетов были задействованы фронтовые бомбардировщики и истребители.

Учения Sea Breeze-2021

Военные учения Украины и НАТО Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море. В них принимали участие около 5 тысяч военнослужащих из 32 стран мира. В маневрах были задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, а также 18 команд спецопераций и дайвинга.

В ходе маневров отрабатывались различные военные операции, включая маневры на воде и суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, ПВО, а также поисково-спасательные операции и другие мероприятия.

Учения проходили также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Россия считает такие военные маневры "провокацией". В Минобороны РФ заявляют, что под прикрытием учений НАТО якобы поставит Украине новое современное вооружение , которое будет использоваться в войне на Донбассе.

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