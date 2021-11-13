"Потеряли 40 килограммов веса": украинские альпинисты первыми в мире покорили гору в Гималаях

Гора Аннапурна / Reuters

Трое украинских альпинистов первыми в мире покорили гору Аннапурну (высотой 7555 метров) в Гималаях. И благополучно вернулись в Украину, сообщает портал ТСН.

Никита, Вячеслав и Михаил похудели на 40 килограммов (на троих). Пищи было мало, потому что из-за плохих погодных условий экспедиция в горах вынужденно удлинилась. Каждый из них похудел более чем на 10 килограммов. Вниз им пришлось спускаться уже на вертолете. Теперь их встретили как героев в украинском аэропорту Борисполе.

Большое путешествие окончательно закончено. Михаил с семьей – летят отогреваться на курорт в Турцию. Вячеслав и Никита – над дальнейшими планами пока думают и обсуждают. А покорение вершины Аннапурну прямо в аэропорту все дружно празднуют – варениками своих жен и подруг.

Альпинисты благополучно вернулись в Борисполь / скриншот из видео

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в горах Северной Осетии группу альпинистов накрыла снежная лавина. Среди пострадавших - трое граждан Украины

Очевидец происшествия - одиночный турист - спас одну женщину, вытащив ее из-под снега. По предварительной информации, у пострадавшей перелом ноги.