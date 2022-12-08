Повторение судьбы фашистской Германии станет для них успехом: эксперт назвал два пути послевоенной РФ

После начала выплаты репараций Россия может выйти из-под санкций, что позволит им готовиться к реваншу, считает Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко, Владимир Путин / скриншот YouTube, t.me/akovalenko1989

Поражение России Украине с сохранением государства, как Германия после первой мировой, уже может быть для нее успехом.

В интервью Главреду боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко отметил, что после начала выплаты репараций они могут выйти из-под санкций, что позволит им готовиться к реваншу.

"Наша карта мира России очень невыгодна, потому что тогда им придется платить нам репарации. В России остается сама Россия. Если вспомнить цитаты Залужного, то значительное количество людей в Украине заинтересовано в том, чтобы России не было, чтобы она развалилась. Учитывая это, поражение РФ с сохранением государства, как Германия после первой мировой, уже может быть для них успехом. Поскольку начав процесс выплаты репараций они могут выйти из-под санкций, что позволит им готовиться к реваншу. Учитывая ментальность россиян, если будет именно такой сценарий, то лет через пять они решат вернуть то, что потеряли", - считает эксперт.

По его словам, если русские будут мыслить иначе, они могут дойти до того, что Россия, как говорит генерал Буданов, может развалиться.

"И я был бы очень счастлив, если бы в РФ допустили эту ошибку, потому что это привело бы к ликвидации РФ как государства", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее известная астролог и автор канала Irina Astrology Horoscope говорила, что в ноябре и декабре 2022 года ситуация кардинально изменится - Украина может вернуть Крым и Донбасс, начнутся выплаты репараций.

"И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности. Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", - говорила астролог.

До того президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения призвал жителей России учить слово "репарация" и "контрибуция".

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб - мы не забудем", - сказал он.

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