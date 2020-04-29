Лесные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области тушат сотни спасателей

В Украине бушуют лесные пожары / dsns.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения, а также в Житомирской области продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников.

Пожары в Чернобыльской зоне

Как рассказали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к тушению в Чернобыльской зоне привлечены 590 человек и 150 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 3 путеукладчика Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 30 км минерализованных полос.

Пожары в Житомирской области

В то же время в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля силы ГСЧС оказывает помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

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Также пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля спасатели тушат отдельные очаги тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 92 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый пожар под Житомиром перебросился на заповедник.