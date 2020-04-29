УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Лесные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области тушат сотни спасателей

29 апреля 2020, 09:01

В Житомирской области пожары в лесных массивах локализованы.

пожар
В Украине бушуют лесные пожары / dsns.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения, а также в Житомирской области продолжают тушение отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяников.

Пожары в Чернобыльской зоне

Как рассказали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к тушению в Чернобыльской зоне привлечены 590 человек и 150 единиц техники, в том числе 2 вертолета.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно 3 путеукладчика Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 30 км минерализованных полос.

Пожары в Житомирской области

В то же время в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского района локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля силы ГСЧС оказывает помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 204 человека и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.

Читайте также"Выводы не заставят себя ждать": в СНБО намекнули на виновных в жутких пожарах

Также пожары в лесных массивах Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств локализованы. По состоянию на 7:00 29 апреля спасатели тушат отдельные очаги тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 92 человека и 19 единиц техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый пожар под Житомиром перебросился на заповедник.

новости Украины пожар Чернобыльская зона Житомирская область
Сейчас вы просматриваете новость «Лесные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области тушат сотни спасателей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:17
Коронавирус тащит Украину к новому рекорду: возросло количество больных
09:01
Лесные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области тушат сотни спасателей
08:45
Разумков рассказал о судьбе представления о назначении Саакашвили Видео
08:34
"Дебилов хватает": в Днепре пометили дома пациентов с подозрением на коронавирус
08:28
Гороскоп на 29 апреля для всех знаков Зодиака: дары Фортуны и новый пост Видео
08:18
Когда в Украине возобновятся авиаперелеты мнение
08:17
Заболеть коронавирусом тяжелой формы: врач назвал главный симптом Видео
07:27
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 29 апреля Видео
07:07
"Месячные не оттуда": дочь Поляковой показала откуда у нее кровь
06:55
Назначение Саакашвили закончилось тихим "сливом" мнение
06:30
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: изменение судьбы и денежный кризис Видео
06:24
Вальпургиева ночь 2020: обряды на любовь, ритуалы, приметы и запреты Видео
05:57
Модные сумки 2020 лето – в моду вернулись ретро-сумки из 1950-х: фото Фото
05:26
Календарь магнитных бурь на май 2020 – точные даты и что делать Видео
05:04
Новое падение цен на АЗС: чего ждать украинцам от дешевой нефти
04:40
Красивые открытки с Днем ангела Ирины и поздравления своими словами
04:28
Голубой маникюр весна 2020 – нежный френч и фольга на ногтях: фото Фото
04:11
Калечит легкие годами: медики шокировали коварным свойством коронавируса
03:42
Кому в мае грозят несчастные случаи: астролог назвал даты
03:09
Половой ликбез: эксперты рассказали, нужно ли говорить с детьми о сексе
02:28
Ученые пояснили, кому строго противопоказан чай с лимоном
02:12
"Шалунья": Каменских показала какой стриптиз на карантине Видео
01:43
Кто в Украине умер от коронавируса – статистика МОЗ Видео
01:28
Коронавирус и церковь: астролог рассказал, сколько умрет священников и монахов
00:55
Между прочим, все мы др*чим: медики рассказали, чем полезна мастурбация на карантине
00:19
День Ирины 2020: какой сегодня праздник 29 апреля и кого поздравлять Видео
28 апреля, вторник
23:59
Новый пожар под Житомиром перебросился на заповедник Видео
23:38
Президент Грузии пожаловалась на дефицит доверия с Украиной из-за Саакашвили
23:35
Самые модные асимметричные стрижки 2020 каре и боб - фото Фото
23:10
Бесконтрольный секс и ультранасилие: в ООН рассказали о жутких последствиях пандемии Covid-19
22:40
Акушерка 2 сезон - когда смотреть продолжение Видео
22:34
Коронавирус в Украине и мире – сколько людей погибли и заболели на 28 апреля Видео
22:31
Ученые спрогнозировали неожиданный эффект пандемии коронавируса Видео
22:25
Самый модный маникюр весна 2020 – ногти балерина: фото Фото
22:20
Красотка-порноактриса пошло изогнулась на откровенных фото Фото
22:15
Генерал предупредил, когда Украине грозит "наезд" Путина
21:58
"Спасибо Бигусу за работу": Тищенко изменил защиту по ресторану Велюр Видео
21:30
"Путин очень сильно болен": бывший разведчик рассказал о вбросах Видео
21:10
Забросали мусором: в Киеве накануне Дня победы потух Вечный огонь
20:47
Есть варианты: Шмыгаль рассказал, как Украина выйдет из коронавирусного карантина
20:32
Предвзятое отношение 2020 - дата выхода, актеры и сколько серий Видео
20:25
Полиция пришла с проверкой в ресторан Велюр нарушителя Тищенко Видео
20:09
В Британии у детей обнаружили загадочный синдром, связанный с Covid-19
19:38
Нафтогаз не покупает дешевый газ для украинцев, потому что на нем нельзя заработать, - эксперт
19:37
Сокурсник Путина сказал, как могут убрать президента Видео
19:06
В Слуге народа потребовали, чтобы Тищенко сдал мандат за "велюровый штаб" Видео
18:54
Коронавирус в России: Путин рассказал о пике и продлил карантин Видео
18:46
Думать позитивно: врач-инфекционист дал оптимистический прогноз по коронавирусу для Украины
18:37
Евгений Кошевой с женой попробовали новые игры с едой Видео
18:22
Мэр Львова самоизолировался с подозрением на Covid-19 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять