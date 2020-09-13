Представитель ОРДЛО в ТКГ объяснил, почему опасно инспектировать Донбасс с боевиками

Гармаш рассказал, почему нельзя инспектировать Донбасс с боевиками / УНИАН

Инспектирование украинских позиций на Донбассе с представителями российских оккупационных войск может стать "признанием субъектности" террористов, заявил журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш.

Об этом Гармаш рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, Россия стремится заморозить конфликт, и это "самый плохой вариант".

"Потому что подобным образом нас постепенно приведут к тому, что есть в Приднестровье, что мы будем встречаться с Пушилиным. Потому что это субъективизация. То, что вот эта инспекция – это уже инспекция с боевиками, простите меня", – сказал он.

Гармаш подчеркнул, что инцидент может стать "одним из способов легитимизации".

"Если они действительно будут инспектировать наши позиции, то это уже признание их субъектности", – сказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ.

Он добавил, что во время последней встречи Трехсторонней контактной группы глава делегации России Борис Грызлов несколько раз повторял, что РФ – посредник, и она "примет любые договоренности" между делегациями "Л/ДНР" и Украины.

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