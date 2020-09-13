Представитель ОРДЛО в ТКГ объяснил, почему опасно инспектировать Донбасс с боевиками

Гармаш подчеркнул, что инцидент может стать "одним из способов легитимизации".
Инспектирование украинских позиций на Донбассе с представителями российских оккупационных войск может стать "признанием субъектности" террористов, заявил журналист, представитель ОРДЛО в ТКГ Сергей Гармаш.
Об этом Гармаш рассказал в интервью "Радио Свобода".
По его словам, Россия стремится заморозить конфликт, и это "самый плохой вариант".
"Потому что подобным образом нас постепенно приведут к тому, что есть в Приднестровье, что мы будем встречаться с Пушилиным. Потому что это субъективизация. То, что вот эта инспекция – это уже инспекция с боевиками, простите меня", – сказал он.
Гармаш подчеркнул, что инцидент может стать "одним из способов легитимизации".
"Если они действительно будут инспектировать наши позиции, то это уже признание их субъектности", – сказал представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ.
Он добавил, что во время последней встречи Трехсторонней контактной группы глава делегации России Борис Грызлов несколько раз повторял, что РФ – посредник, и она "примет любые договоренности" между делегациями "Л/ДНР" и Украины.
Ситуация на Донбассе – о чем говорилось ранее:
- 11 сентября глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО. Первый президент отметил, что предложение поехать на Донбасс он высказал в ходе последнего заседания ТКГ, созванного в связи с обострением ситуации возле населенного пункта Шумы.
- 11 сентября руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.
- 10 сентября боевики "ДНР" обстреляли украинские позиции под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
- 6 сентября день боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
- 5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и приказал открыть огонь по позициям ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.