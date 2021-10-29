Премьер рассказал, когда в Украине ожидается выход на плато заболеваемости COVID-19

Сейчас медицинская система работает на пределе своих возможностей / пресс-служба Кабмина

Согласно прогнозам, Украина в ближайшее время должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Такое мнение озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе.

"Эта неделя – это пиковая неделя, когда мы, к сожалению, достигли антирекордов по количеству заболевших и госпитализированных. В то же время, эта неделя является также рекордной и по вакцинации людей ежедневно – более 292 тыс. вакцинированных в день...", – отметил Шмыгаль.

По его прогнозам, прошедшая, эта и следующая недели – это пик заболеваемости, после которого ожидается выход на плато. В то же время премьер подчеркнул, что вакцинация – единственный путь, которым необходимо двигаться, чтобы избежать пандемии.

В ходе этого же заседания президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом "включить мозг" и вакцинироваться против COVID-19. Глава государства подчеркнул, что это единственный способ избежать массовых заражений.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Отметим, что в Украине снова выросло число новых случаев коронавируса. За 28 октября диагноз COVID-19 поставили 26 870 людям, зафиксировали 648 летальных исходов.

На фоне вспышки коронавируса в стране не осталось ни одной "зеленой" области. Только в 2 придерживаются "желтых" карантинных ограничений – на Закарпатье и Кировоградщине. В перечне "оранжевых" – 15 регионов, еще 8 – уже "красные".