"Кому-то кажется, что он самый умный": Зеленский резко призвал украинцев вакцинироваться

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сделать прививку от коронавируса. По словам главы государства, следует "включить мозг" и вакцинироваться, поскольку на сегодня это единственный вариант выхода из ситуации. Об этом он заявил в Одессе на Конгрессе местных и региональных властей.

"Кому-то кажется, что он самый умный. У большинства тем, кто не болел коронавирусом или у кого нет потерь в семье из-за этой трагедии. Очень прошу, чтобы мы все исключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться. Сегодня это единственное решение, я хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса", - сказал Зеленский.

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