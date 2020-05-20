"Кто это? На него 19 уголовных дел!" Зеленский жестко разнес мэра Черкасс

Зеленский не хочет разговаривать с мэром Черкасс Бондаренко

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ вопрос о конфликте с градоначальником Черкасс Анатолием Бондаренко заявил, что не намерен садиться за стол переговоров с черкасским политиком, в отношении которого открыто более десятка уголовных дел.

По словам президента, в ситуации с самовольным смягчением карантина в Черкассах Бондаренко продемонстрировал несоответствующее поведение.

"Я даже не могу сейчас говорить о мэре Черкасс. Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 криминальных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандами не сяду. Его выбрали – это право народа. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно", - рассказал Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции в среду, 20 мая.

Напомним, 1 мая в Черкассах местные органы власти в противовес распоряжению правительства самовольно ввели решение об ослаблении антикоронавирусных мероприятий. По данному факту было открыто уголовное дело.

Президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" и пригрозил ему ответственностью.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, в свою очередь, заявил, что по факту принятого в Черкассах решения никакой ответственности он не понесет.