"Президент Притула": эксперт оценил шансы шоумена "откусить по-крупному"

В партии Голос Сергею Притуле больше нечего делать / Фото пресс-служба

После ухода Сергея Притулы из партии Голос есть все основания полагать, что его готовят для дальнейшей политической карьеры. Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев прокомментировал шансы шоумена занять видное место в украинской политике.

"Притула либо сам понял, либо кто-то ему подсказал, что в партии ему больше нечего делать. С точки зрения сохранения политической перспективы уход Притулы из Голоса – правильный. Ведь если бы он задержался в Голосе на дольше, это не принесло бы ему никаких плюсов, так как дальнейших перспектив у этого проекта не просматривается – он по-прежнему находится на дне рейтингов", - отметил эксперт.

Золотарев считает, что Притула – человек амбициозный и знает себе цену, а потому вряд ли пойдет куда-то на вторые роли. Поддержать его может свояк - Виталий Хомутынник.

"Однако при этом Притулу пока рано сравнивать с мастодонтами украинской политики вроде Порошенко или Тимошенко. Понятно, что он, также как и Зеленский, попытается отстраиваться от старых политиков, аппелируя к тому, что он - новый. Но говорить об этом отнюдь не означает иметь такое качество", - отметил политолог.

Золотарев считает, что Притула мог бы переманить на себя голоса конкурентов, например Виталия Кличко или Петра Порошенко.

"Пока у Притулы возможен только спойлерский функционал – откусить по-крупному, как это было с Зеленским, у него перспектив мало (…) Возможно, у кого-то даже есть планы по выдвижению кандидатуры Притулы в президенты, но на данном этапе об этом говорить рано. Хотя, конечно, каких-то 7 лет назад и словосочетание "президент Зеленский" больше походило на анекдот", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, 7 июня известный телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о том, что покидает ряды партии Голос.

Партия Голос отреагировала на намерение шоумена выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

В феврале Притула покинул руководство партии Голос, но продолжил сотрудничать с политсилой.