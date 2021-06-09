УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Президент Притула": эксперт оценил шансы шоумена "откусить по-крупному"

9 июня 2021, 04:25
Прослушать новость
Остановить

Сергей Притула – человек амбициозный и знает себе цену, а потому вряд ли пойдет куда-то на вторые роли.

Сергей Притула
В партии Голос Сергею Притуле больше нечего делать / Фото пресс-служба

После ухода Сергея Притулы из партии Голос есть все основания полагать, что его готовят для дальнейшей политической карьеры. Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев прокомментировал шансы шоумена занять видное место в украинской политике.

"Притула либо сам понял, либо кто-то ему подсказал, что в партии ему больше нечего делать. С точки зрения сохранения политической перспективы уход Притулы из Голоса – правильный. Ведь если бы он задержался в Голосе на дольше, это не принесло бы ему никаких плюсов, так как дальнейших перспектив у этого проекта не просматривается – он по-прежнему находится на дне рейтингов", - отметил эксперт.

Золотарев считает, что Притула – человек амбициозный и знает себе цену, а потому вряд ли пойдет куда-то на вторые роли. Поддержать его может свояк - Виталий Хомутынник.

"Однако при этом Притулу пока рано сравнивать с мастодонтами украинской политики вроде Порошенко или Тимошенко. Понятно, что он, также как и Зеленский, попытается отстраиваться от старых политиков, аппелируя к тому, что он - новый. Но говорить об этом отнюдь не означает иметь такое качество", - отметил политолог.

Золотарев считает, что Притула мог бы переманить на себя голоса конкурентов, например Виталия Кличко или Петра Порошенко.

"Пока у Притулы возможен только спойлерский функционал – откусить по-крупному, как это было с Зеленским, у него перспектив мало (…) Возможно, у кого-то даже есть планы по выдвижению кандидатуры Притулы в президенты, но на данном этапе об этом говорить рано. Хотя, конечно, каких-то 7 лет назад и словосочетание "президент Зеленский" больше походило на анекдот", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, 7 июня известный телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о том, что покидает ряды партии Голос.

Партия Голос отреагировала на намерение шоумена выйти из политсилы. В Голосе считают, что причиной такого решения являются личные амбиции Притулы.

В феврале Притула покинул руководство партии Голос, но продолжил сотрудничать с политсилой.

Сергей Притула Андрей Золотарев новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость ««Президент Притула»: эксперт оценил шансы шоумена «откусить по-крупному»». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Tayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамыTayanna призналась, как ее сын воспринял нового парня мамы Михаил Поплавский ошарашил признанием об отставкеМихаил Поплавский ошарашил признанием об отставке Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переездГороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР"Путин разразился требованием к Украине по Донбассу и сделал заявление об "ЛДНР" Скандал вокруг восхождения на Эверест учительницы с Прикарпатья: ложь, разоблачение и признаниеСкандал вокруг восхождения на Эверест учительницы с Прикарпатья: ложь, разоблачение и признание

Последние новости

05:31

Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать

05:03

Как питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных совета Видео

04:25

"Президент Притула": эксперт оценил шансы шоумена "откусить по-крупному" Видео

04:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

03:51

Ученые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофе Видео

Реклама
03:50

Уменьшило ли ношение масок риск заразиться коронавирусом - ответ ученых Видео

03:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

02:26

Леди Гага без трусов и с невинным лицом произвела фурор

01:53

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

00:51

В Евросоюзе сделали предупреждение России из-за ситуации с режимом Лукашенко Видео

00:51

Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому

00:48

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

00:25

Байден заявил об угрозах режима Лукашенко Вашингтону и ударил санкциями по Беларуси Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

08 июня, вторник
23:46

Отказ США от санкций против СП-2: у Байдена раскрыли детали предупреждения Украине Видео

23:26

Не можете подтянуться? Вот, что ваше тело пытается вам сказать Видео

23:07

Встреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к Украине Видео

22:55

Во Львове трагически погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

22:29

"Крым – это Украина": Зеленский получил форму сборной, из-за которой негодует Россия Видео

22:27

Макрон отреагировал на сочную пощечину, которую получил на улице

Реклама
21:48

В НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука" Видео

21:14

Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Видео

21:12

Россия пожаловалась в УЕФА из-за Крыма и "Слава Украине" на футболках украинской сборной Видео

20:54

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:49

Жительница ЮАР родила сразу 10 детей и установила мировой рекорд

20:44

От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ Видео

20:28

Секс в машине: сексолог назвал необычные позы Видео

20:17

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2 Видео

20:11

Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

20:11

В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев мнение

20:07

Зеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО Видео

19:57

Светлана Лобода осталась без продюсера

19:43

Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео Видео

19:17

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

19:04

Ребенок ушел гулять и найден мертвым в коллекторе: СМИ узнали детали трагедии на Днепропетровщине Видео

18:59

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

18:52

В Кабмине обвинили Россию в промедлении вступления Украины в НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суде в Нидерландах свидетели рассказали о ЗРК Бук на Донбассе и взрывах в небе

18:41

Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

18:26

"Метинвест" намерен построить новый современный цех стоимостью 1 миллиард долларов

Реклама
17:50

Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

17:21

"Заставлял детей с*сать": в Киеве поймали малолетнего извращенца – СМИ

17:20

Гендиректор "Метинвеста" сказал, что необходимо для развития экономики

17:06

Стало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

16:56

Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер

16:52

Украина поделится газовой трубой с США и ЕС: в Кабмине назвали сценарий борьбы с Северным потоком-2 Видео

16:45

Гендиректор "Метинвеста" объяснил, как промышленности достичь нулевых показателей выбросов

16:40

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

16:16

"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

16:15

"Большая стройка" начинает реконструкцию аэропорта в Кривом Роге - Тимошенко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять