Принял последний бой: на Тендровской косе погиб 21-летний спецназовец

У погибшего Андрея Типусяка осталась любимая жена и маленький сынишка.

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Во время выполнения боевого задания на Тендровской косе погиб 21-летний Андрей Тыпусяк / Коллаж: Главред, фото: facebook/Kateryna Halushka, facebook/Пасичнянская ТГ

Спецназовцы из 73-го Морского центра ССО выполняли боевое задание на Тендровской косе. Этот бой стал последним для 21-летнего Андрея Тыпусяка. Мужчина ценой собственной жизни спас многих собратьев. Об этом сообщает Пасичнянская ТГ Ивано-Франковской области.

Андрей обеспечивал отход основных сил группы после выполнения спецзадания.

"Андрей был примером и опорой для всей своей семьи. Честный, уверенный, верный ... Он всегда был готов помочь людям, не отказывал, если мог чем-то поддержать, помочь, уберечь! Именно желание защитить родных и повело сердце воина на фронт", – говорится в сообщении. видео дня

Боевой медик "Хоздальеров" Екатерина Галушка вспоминает об Андрее Тыпусяке как об очень добром и всегда улыбающемся парне. Для нее гибель Андрея - очень тяжелая потеря.

У мужчины осталась жена и маленький сын. Екатерина говорит, что он постоянно рассказывал о том, как любит жену и обожает сыночка.

"Невероятный, добрый и замечательный парень. Который много смеялся. Любил свою работу и в 21 год гнал вперед всех по морским волнам. Я называла его "малой", потому что даже для моих 26 он действительно был как бородатый ребенок ... Он любил свою жену и обожал своего сына. Почему-то в памяти больше всего именно чуточку пьяный Андрей, рассказывающий о том как это круто иметь сына ... Это очень болезненная потеря. Для побратимов. Для друзей. Для всех, кто его любил", - написала Екатерина.

Силы специальных операций Украины Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины. Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться: к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;

проведению информационно-психологических операций;

борьбе с терроризмом и пиратством;

мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;

мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;

обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;

мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;

противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

к международным антитеррористическим операциям;

борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины. Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

Как сообщал Главред, бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта - была захвачена стратегическая высота, где располагался опорный пункт российских оккупантов. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.

Кроме того, бойцы ССО причастны к знаменитому новогоднему удару по оккупированной Макеевке, а в Бахмуте подразделения ССО эффективно проводили оборонительные операции как в черте города, так и на его прилегающих территориях.

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