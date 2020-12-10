"Пришла беда": в семье нардепа от ОПЗЖ Столара случилось горе

Вадим Столар / Фейсбук В.Столара

Народный депутат Вадим Столар сообщил о смерти своей дочери Дианы.

Трагическую информацию народный избранник от Оппозиционной платформы – За жизнь обнародовал в своем Facebook.

"Друзья, в нашу семью пришла беда. Наша старшая дочь Диана умерла во сне от остановки сердца", - написал Столар.

При этом он попросил всех отнестись с пониманием и уважать его право на частную жизнь.

"Отдельная просьба представителям прессы - я отношусь к вам с большим уважением и прошу проявлять уважение в ответ. Я должен быть с семьей, моей супругой и детьми. Мы хотим это прожить наедине", - добавил Столар.

По сообщениям СМИ, дочери Столара Диане было 19 лет, она жила в США. Всего у нардепа четверо детей: Диана, Джемма, Ева и Давид.

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Напомним, ранее бывший президент Петр Порошенко сообщил, что умерла мать его жены Марины – Людмила Переведенцева.

Теща Порошенко умерла во вторник, 10 ноября.