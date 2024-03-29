Продавали гранит на памятники оккупантам: СБУ на Житомирщине задержала дельцов

На Житомирщине наладили поставки гранита в РФ - значительную часть этого гранита там использовали для изготовления памятников убитым русским оккупантам.

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После начала полномасштабной войны России с Украиной коммерсант продолжил торговать с Россией по схеме "прерванного транзита" / коллаж Главред, фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Житомирской области двух коммерсантом, которые наладили оптовые поставки гранита на предприятия в страну-агрессор РФ. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала пресс-секретарь Главка СБУ по Житомирщины Ирина Мартынюк.

По ее словам, основными клиентами были компании, которыми владеют члены путинской партии "Единая Россия". Значительную часть нелегального гранита использовали для производства памятников погибшим в войне против Украины русским оккупантам.

По ее словам, один из местных предпринимателей еще до начала полномасштабного вторжения поставлял камень в РФ. После начала полномасштабной войны России с Украиной он продолжил торговать с Россией по схеме "прерванного транзита".

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"Предприниматель нелегально выехал в одну из соседних стран Евросоюза, где зарегистрировал собственную иностранную фирму, которая покупала в Украине гранит, прикрываясь бизнес-проектами на территории ЕС. Но на самом деле гранит после его получения из Украины продавали в Россию. К своей сделке мужчина привлек двух сообщников из Житомирщины, которые подыскивали предприятия, покупали у них гранит и отправляли его за границу. Этих двух мужчин задержали в Украине", ‒ рассказала Мартынюк.

Во время обысков в доме и офисах задержанных сотрудники СБУ обнаружили значительные суммы наличных, документы и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас всем троим сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины "Пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

По словам Мартынюк, сообщникам предпринимателя подозрения объявили очно, а самому коммерсанту - заочно, поскольку он давно скрылся за границу.

В случае доказательства вины мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Напомним, в прошлом году в Закарпатской области сотрудники полиции обнаружили, задокументировали и прекратили работу завода, который тайно изготавливал форму для российских спортсменов.

владелец предприятия - гражданин Италии, итальянский бренд которого под названием "Vist" и создавал зимние лыжные куртки для национальной сборной российской федерации по лыжному спорту. Данный бренд ещё в 1997 году основали бывшие спортсмены Итальянской сборной по горнолыжному спорту.

Заказчиком формы с множеством символики страны-агрессора является организация RUSSIA SKI TEAM. На куртках изображен и герб и флаг РФ.

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