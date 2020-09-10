Прохожие сняли, как экс-политик Рыбачук едва не разбил внуку нос

Политик оправдался, что ребенок бил и обзывал своего брата.
Бывшего народного депутата и экс-вице-премьера Олега Рыбачука обвинили в чрезмерно жестоком обращении с ребенком в публичном месте в Киеве.
Как сообщает УНИАН, очевидцы сняли инцидент на видео и придали огласке.
Свидетелем воспитания внука стала девушка, которая пообещала написать на Рыбачука заявление в полицию, чтобы за жестокое обращение его семью лишили родительских прав.
"Я все слышала и все засняла… Вы ему чуть нос не разбили… Детей нужно спасать от таких, как вы!" - сказала девушка.
Политик начал оправдывать в ответ и говорил, что его внук плохо себя вел, бил и обзывал старшего брата, поэтому наказание своим поведением заслужил.
"Вы не знаете, о чем был разговор… Это два брата… Вы не знаете, что он говорил на своего брата… Я молчал вообще, он со своим братом побился. Он на него такие слова говорит…" - сказал Рыбачук.
Однако девушка не хотела слушать оправдания политика и утверждала, что он должен понести наказание за жестокое обращение с ребенком.
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