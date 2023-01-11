"Пусть живут в РФ": Зеленский высказался насчет лишения гражданства нардепов ОПЗЖ

Президент прокомментировал процедуру лишения гражданства четверых народных депутатов.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украинцы, которые имеют гражданство РФ, не должны иметь украинского гражданства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Пусть живут в России", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции с главами Литвы и Польши во Львове в среду.

При этом глава государства ответил на вопрос прессы о том, каких решений относительно лишения украинского гражданства ждать впереди на фоне недавней приостановки гражданства четверых народных депутатов Украины, включая Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

Говоря о том, на каком основании происходила процедура лишения гражданства указанных лиц, он отметил, что "часть указанных лиц его лишена именно из-за наличия гражданства других государств в соотвествии с законодательством и согласно Конституции Украины".

В то же время он отметил, что не может разглашать всех деталей, которыми СБУ обеспечивают безопасность в Украине.

"Наша задача, чтобы все люди, которые сегодня имеют двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство - чтобы все эти люди обязательно имели гражданство одно - РФ, если они его также имеют. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский своим указом лишил гражданства Украины четырех коллаборантов и госизменников. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ренате Кузьмине.

Украинский гарант отметил, если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и действия властей будут соответствующими.

Напомним, что в сентябре госизменник Виктор Медведчук был передан россиянам в обмен на защитников Мариуполя. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь из них были ранены во время российского теракта в Еленевке.

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