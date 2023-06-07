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Путин цинично собрался "спасать" людей на второй день после подрыва ГЭС

Алёна Воронина
7 июня 2023, 23:21 обновлено 7 июня, 23:27
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В Кремле наконец признали затопление, что произошло после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Но то, что этот теракт совершили именно они, до сих пор умалчивают.
Владимир Путин, Алешки
Путин цинично собрался "спасать" людей на затопленных территориях/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин лишь на второй день после подрыва оккупантами Каховской ГЭС признал, что большая территория была сильно затоплена, и цинично собрался "спасать" местное население с пострадавших оккупированных территорий.

Об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские СМИ. По его словам, российский диктатор якобы приказал "помогать людям" и "ликвидировать последствия затопления".

"Путин поручил главе МЧС [Александру] Куренкову организовать в Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий затопления", – процитировали Пескова российские пропагандистские СМИ.

При этом страна-агрессор Россия до сих пор не признает, что это именно российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.

Стоит отметить, что в течение полутора суток страна-оккупант игнорировала факт катастрофических последствий подрыва дамбы. Российские захватчики не только не проводили эвакуацию жителей оккупированных населенных пунктов на левобережье Херсонской области, которые сидели на крышах, не имея возможности спастись иным образом, но и угрожали расстрелом за попытки мирных жителей самостоятельно эвакуироваться на своих лодках.

При этом более суток коллаборанты, которых РФ "назначила" так называемыми "руководителями" оккупированных территорий, подыгрывали Путину и "не замечали ничего странного" в затопленных городах и селах. В частности, гауляйтер оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо 6 июня записал видео, где он говорит, якобы "люди продолжают обычную жизнь", стоя на фоне затопленного дома культуры в Новой Каховке.

Последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Глава компании заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится утром 7 июня, а за 2-4 дня Каховское водохранилище исчезнет. Ситуация на затопленных территориях может стабилизироваться в течение 4-5 суток.

Утром 7 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что по состоянию на 06:00 затопило уже почти две тысячи домов. В то же время Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предупреждает, что в Херсонской области возможно затопление около 10 тысяч га сельхозземель. Полное уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни.

  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН
  • Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня
    Ситуация в Херсоне после подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на 7 июня УНИАН

Сообщалось, что физик зафиксировал доказательства о подрыве Каховской ГЭС. Физик Ричарда Кортадо сообщил, что взрыв дамбы в Новой Каховке зафиксировали на магнитометре в Бухаресте. В то же время в NYT заявили, что Каховская ГЭС, скорее всего, была взорвана изнутри и заявили, что нет никаких шансов на независимое расследование катастрофы.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС именно по приказу российского диктатора Владимира Путина. Перед осуществлением этого теракта оккупанты намеренно подняли уровень воды в водохранилище до 19 метров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией Организации Объединенных Наций и Красного Креста из-за подрыва Каховской ГЭС. Он подчеркнул, что они не помогают в ликвидации последствий подтопления Херсонской области из-за взорванной россиянами ГЭС.

Стало известно о первых погибших из-за подрыва Каховской ГЭС. В Олешках сначала нашли тело одного погибшего, после этого в больницу привезли тела еще двух человек. Мэр города говорит, что погибших будет намного больше.

Смотрите видео о том, какую катастрофу создала Россия из-за подрыва Каховской ГЭС:

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