Путин готов забрасывать Украину телами, контрнаступление ВСУ притормозилось - Жданов

Путин готов забросать Украину телами мобилизированных / Коллаж фото ua.depositphotos.com, Главред

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области развивается не с такой скоростью, как хотелось. Также притормозилось наступление на харьковском направлении. Российский диктатор Владимир Путин пытается перекрыть "дыры" мобилизированными оккупантами. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Российские оккупанты возобновили попытки наступления на Лиман.

"Ситуация на Херсонщине не столь оптимистична, как могло показаться. Да, это так. К тому же, как видите, мы существенно притормозили и на харьковском направлении. Более того, по данным Института изучения войны, российские войска возобновили попытки наступления на Лиман. Ситуация очень сложная", - сказал Жданов.

Он отметил, что сейчас решающим является то, какая сторона первой накопит резервы. Путин уже перебросил на фронт достаточное количество "пушечного мяса".

"Судя по тому, что россияне уже предпринимают отдельные попытки наступления, они накидали туда очень много резервов, и каково их качество – никого не волнует", - добавил Жданов.

Эксперт утверждает, что до 1 марта глава Кремля хочет мобилизировать 1 миллион человек.

"Путин готов, как в 1941-ом году забрасывать нас телами с винтовками, в стальных шлемах, но будет сражаться до последнего россиянина", - сказал Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ освободят правобережье Херсонской области и оккупированный Херсон. Однако украинские войска ждут трудности, поскольку войска РФ наладили логистику и активно снабжают свою группировку на данном направлении. Согласно прогнозу Жданова, Херсон может быть освобожден в течение месяца.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что захваченный войсками России Херсон покинула значительная часть населения. Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и селятся в оставленных домах. Российские захватчики готовятся к уличным боям.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал, что Россия покидает Херсон.

Оккупанты забирают с собой краденое имущество и документы. До понедельника должны выехать и торговые сети РФ.

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