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Путин собрал полмиллиона солдат: для каких четырех городов есть угроза - Рыженко

Даяна Швец
3 октября 2024, 15:58
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Враг из России имеет целью регулярно обстреливать крупные города из дальнобойной артиллерии и КАБов.
Путин собрал полмиллиона солдат: для каких четырех городов есть угроза - Рыженко
Путин готовит новую провокацию, считает Рыженко. / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео на YouTube

Полмиллиона своих военных сосредоточили оккупанты из России на юге и востоке. Как сообщил капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко в эфире "Эспрессо", агрессорам поставили задачу приблизиться к трем украинским городам.

Кто такой Андрей Рыженко

Рыженко Андрей - капитан первого ранга (в запасе), бывший заместитель начальника штаба Военно-морских сил Украины (2004-2020 гг.). Служил на борту пяти различных боевых кораблей, в штабе ВМС Украины работал заместителем начальника по евроатлантической интеграции, начальником управления оборонного планирования и науки.

Четыре года проходил службу офицером штабного элемента партнерства в J-7 (управление боевой подготовки) Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Был руководителем рабочей группы международных экспертов по разработке Стратегии ВМС ВС Украины 2035, был помощником министра обороны Украины.

видео дня

Рыженко вспомнил, что, когда начиналось полномасштабное вторжение РФ, то на семи разных направлениях было 150 тыс. военных РФ.

"Сейчас на трех направлениях фактически в три раза больше. Россиянам поставлена задача максимально захватить территорию Донецкой области, максимально приблизиться к таким областным центрам - как Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков, чтобы регулярно обстреливать их из дальнобойной артиллерии и КАБов. Мы говорим за расстояние - 50-70 км", - заявил Рыженко.

Главной целью агрессоров, по мнению Рыженко, является дестабилизировать социально-экономическую ситуации в Украине.

Как результат, тот же Угледар - это одна из "точек", которую противник долго пытался захватить, сосредоточив там очень серьезные силы.

Угледар Инфографика
Угледар / Инфографика: Главред

"Им удалось захватить этот город, что является досадным фактом. Но если посмотреть на общую стратегическую картину, это им дало не очень много. Действительно, была противоречивая информация по ситуации там, но надо доверять позиции Вооруженных сил Украины. Однозначно, что там было очень-очень сложно, потому что российская армия использует тактику истощения. Она фактически заваливает наши Вооруженные силы огромным количеством средств поражения - КАБами, артиллерией, реактивной артиллерией, минами и т.д.", - сказал капитан 1-го ранга.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным эксперта Свитана, РФ потеряла выгодную позицию на одном из направлений. Более того, вражеская техника оккупантов также теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности.

Полковник запаса ВСУ Жданов также оценил угрозу РФ. Положительным ключом является то, что у агрессора России большие проблемы с военной техникой и личным составом.

Как сообщил Генштаб, сегодня также успешно была поражена российская РЛС "Небо-М" стоимостью 100 млн $. Как результат, теперь Украина сможет эффективнее использовать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

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