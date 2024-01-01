"Путин – животное": Зеленский откровенно назвал главную задачу Украины в войне

Успешная операция Украины имела бы большой эффект внутри РФ, уверен Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский высказался в адрес Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленского, скриншот YouTube

Захваченный РФ Крым, и связанная с ним битва в Черном море станут центром тяжести войны, заявил президент Владимир Зеленский.

Как подчеркнул он в интервью The Economist, изоляция оккупированного Крыма и ослабление российского военного потенциала там "чрезвычайно важна для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

Президент считает, что успешная операция Украины имела бы большой эффект внутри России, ведь потеря центрального элемента кремлевской пропаганды показала бы, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

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Вместе с тем он убежден, что успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Он попросил предоставить Украине дальнобойные Taurus, которые могут помочь уничтожить Керченский мост, фактически изолировав Крымский полуостров от России.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, его ближайшей задачей в сухопутной войне будет "защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восточные и южные, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также защитить критически важную инфраструктуру Украины.

Возможность переговоров с РФ

Вместе с тем он говорит, что не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России".

"Я вижу только шаги террористической страны. И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А затем изо всех сил перевернуть страницу этой войны", - заявил глава государства.

Он также предупредил о том, что если Украина проиграет, Путин приблизит войну к Западу.

"Путин чувствует слабость, как животное, потому что он животное и, в случае победы, он съест вас на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", - добавил Зеленский.

Война в Украине

Ранее в ГУР назвали, что может заставить Путина завершить войну. За два года Владимир Путин не смог выполнить цели, которые перед собой ставил, напомнил Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее немецкий генерал высказался о "заморозке" войны и контрнаступлении ВСУ. Поддержка Украины от партнеров является критической, даже в контексте призывов к "замораживанию" войны.

Как ранее сообщалось, Путин выдал новое заявление о "завершении" войны. Путину грезится, что Украина полностью разрушена и тут уже ничего не осталось.

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