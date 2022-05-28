Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФ

Данилов объяснил, куда дальше подвинется армия РФ/ Reuters

Если российским оккупантам удастся захватить Луганскую область, то дальше они продолжат оккупацию пяти других областей, концентрируя свои силы там.

Сейчас Луганщина уже оккупирована на 95%. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью 24 канала.

"Конечно, если случится так, что Луганская область будет захвачена, они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областями", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас очень тяжелая, поэтому пока что нельзя говорить, что у нас всё хорошо.

"Я не отношусь к тем людям, которые упрощают отношения с Россией и считают, что у нас всё хорошо. Это война. И это очень сложный процесс. И если кто-то считает, что к войне можно полностью подготовиться, то это ложное представление о современных войнах и технологиях, которые сейчас применяют на военных участках", – отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее напомним секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, почему украинские власти не предупредили население заранее, что война точно будет, и не эвакуировали мирных жителей. В частности, по его словам, эвакуировать такое большое количество людей просто было некуда.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка. Он отметил, что от школ остались только пожарища, а многие дети тем временем до сих пор прячутся в бомбоубежищах области под канонады обстрелов.

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