Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФ

Сейчас российские захватчики сконцентрировались на том, чтобы захватить Луганскую область в ее админграницах, однако на этом они не остановятся.
Если российским оккупантам удастся захватить Луганскую область, то дальше они продолжат оккупацию пяти других областей, концентрируя свои силы там.
Сейчас Луганщина уже оккупирована на 95%. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью 24 канала.
"Конечно, если случится так, что Луганская область будет захвачена, они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областями", – отметил Данилов.
Он подчеркнул, что ситуация на фронте сейчас очень тяжелая, поэтому пока что нельзя говорить, что у нас всё хорошо.
"Я не отношусь к тем людям, которые упрощают отношения с Россией и считают, что у нас всё хорошо. Это война. И это очень сложный процесс. И если кто-то считает, что к войне можно полностью подготовиться, то это ложное представление о современных войнах и технологиях, которые сейчас применяют на военных участках", – отметил секретарь СНБО.
Напомним, ранее напомним секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, почему украинские власти не предупредили население заранее, что война точно будет, и не эвакуировали мирных жителей. В частности, по его словам, эвакуировать такое большое количество людей просто было некуда.
Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал жуткие фото школ в день последнего звонка. Он отметил, что от школ остались только пожарища, а многие дети тем временем до сих пор прячутся в бомбоубежищах области под канонады обстрелов.
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