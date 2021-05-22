Работал снайпер: на Донбассе украинский военный получил тяжелое ранение

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Он сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 22 мая осуществили обстрел позиций украинских военных. От пули снайпера получил ранение военнослужащий.
"В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое", - говорится в сообщении пресс-центра оперативно-тактической группировки "Восток".
На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
Обострение на Донбассе - о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.
Автор: Адриана Бубновская