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"Ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины призвал Запад расширить помощь ВСУ

Анна Ярославская
18 июня 2023, 11:21 обновлено 18 июня, 11:21
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Сейчас именно украинцы выполняют статью 5 Североатлантического договора. Украина – единственная нация, которая борется с Россией, заявил Алексей Макеев.
Запуск ракеты "Кинжал", Алексей Макеев
Алексей Макеев призвал дать ВСУ истребители и дальнобойные ракеты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Facebook

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Запад расширить военную помощь нашей стране, отправив ВСУ современные истребители и дальнобойные ракеты.

"Поддержка Запада необходима для нашего выживания. Но ее мало: представляете, у нас только две системы Iris-T и пара PATRIOT", – сказал Макеев в интервью Berliner Zeitung.

"Они могут защитить такой город, как Киев, и, слава богу, Киев хорошо защищен. Но на всю Украину не хватает, поэтому люди не чувствуют себя в безопасности в других городах", – подчеркнул дипломат.

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Кроме того, Силам обороны Украины на передовой нужно больше зенитных комплексов, бронетехники, танков.

Макеев отметил, что в 2014 году реакция мира на агрессию России была недостаточной и "неохотной".

"Эти колебания каждый день стоят жизней", – сказал посол и добавил, что сейчас очень важно, чтобы партнеры, в том числе Германия, действовали решительно.

Если Украина победит, то люди в ФРГ тоже будут в большей безопасности.

"Мало кто знает, что летящие в нас ракеты могут долететь до Лиссабона. Сейчас именно украинцы выполняют кейс альянса НАТО, статья 5. Украина – единственная нация, которая борется с Россией, мы уже актив НАТО", – заявил дипломат.

По словам Макеева, для Киева нет лучшей гарантии безопасности, чем членство в Североатлантическом Альянсе.

"Мы ожидаем, что саммит НАТО в Вильнюсе (11-12 июля 2023 года, – ред.) укажет нам четкий путь к членству. Понятно, что мы не можем присоединиться в горячую фазу войны. Но до тех пор Украину надо поддерживать так, чтобы мы могли защищаться", – отметил дипломат.

По его словам, Киев надеется на упрощенный путь присоединения к НАТО, как в случае с Финляндией и Швецией, потому что наша страна уже защищает восточный фланг Альянса.

Членство Украины в НАТО

15 июня Европейский парламент призвал союзников по НАТО выполнить обязательства перед Украиной и проложить путь присоединения к Североатлантическому альянсу.

Как говорится в резолюции, процесс вступления Киева в Альянс начнется после окончания войны и будет завершен "как можно скорее". Документ поддержали 425 евродепутатов, 38 были против, 42 – воздержались.

Ранее CNN писало, что президент США Джо Байден и его команда придерживаются точки зрения, согласно которой на саммите НАТО в Вильнюсе должно быть принято решение о том, что Украина в будущем вступит в Альянс, но когда именно – неизвестно.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина – часть восточного фланга НАТО, поэтому пришло время принять решение о полноценном вступлении страны в Альянс. В Киеве ждут, что на саммите в Вильнюсе решат, когда состоится евроатлантическая интеграция украинского государства.

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