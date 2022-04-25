"Разнесло полздания с силовиками": подробности взрыва в Кременной

Взрыв в Кременной / соцсети

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай раскрыл детали взрыва в оккупированной Кременной.

В эфире общенационального телемарафона Гайдай заявил, что в результате хлопка снесло половину здания, в котором находились оккупанты и их пособники.

"Отличная новость для нас. Когда в Кременной началось "совещание" силовиков и так называемого народного "мэра", раздался, как они говорят, хлопок. После него снесло полздания вместе с силовиками и коллаборантами, которые должны возглавлять оккупированные территории", - сказал глава ОВА.

По его словам, из полученных перехватов следует, что под руинами осталось много силовиков. Также среди оккупантов и коллаборантов много раненых.

"Там сборная солянка была", - подытожил Гайдай.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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