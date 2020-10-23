Разработчик объяснил, чем именно уникальна украинская вакцина от Covid-19 / Reuters

Михаил Фаворов, президент компании DiaPrep System Inc., которая занимается разработкой украинской вакцины от китайского коронавируса Covid-19, заявил ‒ она только "прототип прототипа".

Об этом Фаворов заявил в эфире ток-шоу Право на власть канала 1+1.

"Изначально задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украине прививают гепатит В. Наша вакцина построена по тому же принципу", – сказал он.

На данный момент, по словам Фаворова, разработчикам удалось создать человеческий рекомбинантный белок палочковидной бактерии. Специалист предполагает, что такой белок можно перевести в другой носитель. Но окончательно ситуация прояснится ближе к финальному этапу разработки вакцины.

"И на этот белок была показана выработка антител", – заявил Фаворов и отметил, что для обычных белков антитела получить практически невозможно.

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