Разработчик объяснил, чем именно уникальна украинская вакцина от Covid-19

По словам разработчика, ученым удалось достичь определенных успехов, но до финального этапа еще очень и очень долгий путь.
Михаил Фаворов, президент компании DiaPrep System Inc., которая занимается разработкой украинской вакцины от китайского коронавируса Covid-19, заявил ‒ она только "прототип прототипа".
Об этом Фаворов заявил в эфире ток-шоу Право на власть канала 1+1.
"Изначально задумывалась как традиционная вакцина. Вы хорошо, наверное, знаете, что всем новорожденным в Украине прививают гепатит В. Наша вакцина построена по тому же принципу", – сказал он.
На данный момент, по словам Фаворова, разработчикам удалось создать человеческий рекомбинантный белок палочковидной бактерии. Специалист предполагает, что такой белок можно перевести в другой носитель. Но окончательно ситуация прояснится ближе к финальному этапу разработки вакцины.
"И на этот белок была показана выработка антител", – заявил Фаворов и отметил, что для обычных белков антитела получить практически невозможно.
Читайте такжеЗеленский в Раде рассказал, когда в Украине появится вакцина от коронавируса
Китайский коронавирус - украинская вакцина:
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, ее разработкой занимались более полугода, а сейчас она проходит этап тестирования.
- Один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов утверждал - украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев. Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степано заявил - украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний