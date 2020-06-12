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"Посадить Порошенко": эксперт пояснил проседание рейтинга Зеленского

12 июня 2020, 18:34

Аналитик полагает, что уровень поддержки главы государства избирателями будет стремительно снижаться.

Зеленский
Зеленский ежемесячно теряет голоса избирателей / УНИАН

Политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк высказал мнение, что проседание рейтингов Зеленского, которое произошло в апреле-мае нынешнего года, в первую очередь, связано с неблагоприятной социально-экономической ситуацией.

В комментарии Главреду он подчеркнул, что проблемы в стране усугубляются, поэтому в перспективе поддержка будет только падать.

"К тому же, теперь будет играть роль и накопление негатива, а потому рейтинг Зеленского будет проседать, независимо от того, будут какие-то потрясения и негативные события в стране или нет. Ведь спустя год президентства к человеку, занимающему этот пост, выдвигаются более высокие требования", - отметил аналитик.

По словам Октистюка, сейчас рейтинг Зеленского приблизительно держится на отметке в 40% поддержки избирателей, однако каждый квартал он будет терять 3-5%. А свою каденцию президент закончит с рейтингом 10-15%.

Читайте такжеВ случае выборов в Раду могут пройти четыре партии – опрос КМИС"Однако у Владимира Зеленского есть инструменты, и они доступны ему прямо сейчас, которые могут спасти его рейтинги. Например, он должен посадить Порошенко. Ему необходимо удовлетворить запросы хотя бы части электората, а запрос на привлечение к ответственности Петра Порошенко за незаконное обогащение за время его пребывания у власти огромен. Потому такие действия многими были бы восприняты на ура", - констатировал он.

Как известно, социологическое исследование КМИС показало, что к началу июня рейтинги Зеленского просели на 5% до 37,6% в сравнении с цифрами предыдущего месяца.

Напомним, впервые рейтинг президента России Владимира Путина снизился настолько сильно, как никогда ранее – главе государства доверяет только четверть населения страны.

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