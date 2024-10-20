РФ атаковала Украину 'Шахедами' и 'Искандерами': что удалось сбить ПВО

В ночь на 20 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Отмечается, что всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49-ти вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".
Районами пусков стали: Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях", - отметили в Воздушных силах.
Кроме того, известно, что 13 российских беспилотников локально потеряны, информация о сбитии/падении уточняется и обновляется. Два вражеских БпЛА - полетели в направлении Беларуси.
Что такое Воздушные силы ВС Украины?
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, утром, 20 октября, войска страны-агрессора России ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света.
Также в ночь на 20 октября российские захватчики атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов.
Вечером субботы, 19 октября, в Кривом Роге также гремели взрывы. Российские оккупанты нанесли баллистические удары по городу с территории Крыма.
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