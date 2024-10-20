РФ атаковала Украину 'Шахедами' и 'Искандерами': что удалось сбить ПВО

13 российских беспилотников локально потеряно.

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Ночная атака РФ / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

В ночь на 20 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49-ти вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Районами пусков стали: Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях", - отметили в Воздушных силах.

Кроме того, известно, что 13 российских беспилотников локально потеряны, информация о сбитии/падении уточняется и обновляется. Два вражеских БпЛА - полетели в направлении Беларуси.

Работа ПВО / фото: Воздушные силы

Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, утром, 20 октября, войска страны-агрессора России ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света.

Также в ночь на 20 октября российские захватчики атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов.

Вечером субботы, 19 октября, в Кривом Роге также гремели взрывы. Российские оккупанты нанесли баллистические удары по городу с территории Крыма.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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