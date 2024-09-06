РФ готовит второй этап наступления на Украину: на какую область нацелилась Россия - Жирохов

Российские оккупанты максимально накапливают резервы и бронетехнику для начала второго этапа наступления осенью, отмечает военный эксперт Михаил Жирохов.

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Война в Украине - РФ готовит второй этап наступления на Украину / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Осенью российские оккупанты могут начать второй этап своего наступления на территории Украины и уже подтягивают резервы и боевую технику для дальнейшего продвижения. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов.

"Здесь как в плановой экономике - все ориентировано на полугодие. Сейчас заводы уже сдают плановые партии техники, которые ранее были профинансированы", - отметил он.

Эксперт отмечает, что из российских источников становится известно, что армия уже получила боевые машины пехоты БМП-3, другую бронетехнику и партию боевых самолетов Су-34.

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"Сейчас их цель - выйти на административные границы Донецкой области. Очевидно россияне имеют и другие планы, но об этом не говорят", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Жирохов? Михаил Жирохов - украинский историк и журналист. Родился 19 ноября 1974 года в городе Комсомольске Донецкой области. Автор около 300 печатных работ, которые были опубликованы в изданиях Украины, Чехии, Сербии, РФ и других странах. Специализируется на конфликтах на постсоветском пространстве и истории авиации, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что Силы обороны Украины способны остановить быстрое продвижение российской армии на Покровском направлении, но это зависит от планов Генштаба относительно возможного контрнаступления.

Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на отчет разведки, сообщает, что российские оккупанты ежедневно теряют более тысячи военных из-за наступления украинских войск в Курской области и боев на Покровском направлении.

В последние недели российские оккупанты активно продвигаются на Покровском направлении. Хотя их источники предполагают, что у ВСУ есть свой план, украинские военные сообщают, что сосредоточены на сдерживании противника всеми возможными средствами. Военный эксперт Иван Ступак отметил, что пока трудно предсказать, как долго город сможет держаться, но бои за Покровск могут начаться уже в ближайшее время.

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