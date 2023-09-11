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РФ готовится к новому масштабному наступлению: эксперт назвал возможную дату атаки

Анна Ярославская
11 сентября 2023, 11:24 обновлено 11 сентября, 11:30
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Ресурсов у российских захватчиков достаточно много, они их подтягивают и готовятся к атаке.

Российские оккупанты
Армия РФ возможно готовится к масштабному наступлению / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские оккупанты сейчас накапливают ресурсы, чтобы перейти в масштабное наступление. Возможно, это произойдет в конце сентября. Такое мнение озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, сейчас нужно обратить внимание на Купянско-Лиманское направление.

видео дня

"Там концентрируется подразделение 25-й армии. Генерал Сырский говорит о том, что они готовятся перейти в наступление в ближайшей перспективе. Подтягиваются дополнительные резервы в районе Бахмута со стороны вражеской армии. Серьезная концентрация сил и средств севернее и южнее Бахмута", - сказал Селезнев в интервью изданию Obozrevatel.

Что касается южного фронта, то на Токмакском направлении враг сосредоточил две боевые воздушно-десантные дивизии противника и еще две, которые состоят из мобилизованных. Одна из них – на базе Рязанского воздушно-десантного училища.

Селезнев считает, что ресурсов у россиян достаточно много, они их подтягивают и готовятся к атаке.

"Мои источники из Крыма сообщают о том, что в Севастополе в среде военнослужащих идет разговор о том, что 26 сентября – это та дата, когда путинская армия может перейти в масштабное наступление. К этому периоду потягивается личный состав и резервы", - добавил он.

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны сообщают, что оккупанты приняли новые меры противодействия вооруженным Силам Украины. В частности, российская армия вывела свои штабы за пределы зоны действия большинства украинских ударных систем. Передовые командные пункты размещены глубже под землей и позади оборонительных позиций.

Также россияне улучшили командную связь с командными пунктами и частями. Они проложили полевые кабели и начали использовать более безопасную радиосвязь. Однако на уровне батальонов конфиденциальная информация по-прежнему передается по незащищенным каналам.

Тем временем украинские военные освободили часть поселка Опытное возле города Авдеевка в Донецкой области. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Также она рассказала, что в течение прошлой недели украинские войска имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области, и сейчас они закрепляются в тех районах, где продвинулись вперед.

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