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"РФ хочет до марта 2024-го отчитаться об успехах": эксперт спрогнозировал шаги россиян

Алёна Воронина
14 ноября 2023, 04:30
Когда начнутся ливни и нельзя будет двигаться техникой, оккупанты будут пытаться реализовать тактику штурмовых действий и бить ракетами, дронами и авиабомбами.
Украинские военные, Владислав Селезнев
РФ хочет до марта 2024-го отчитаться об успехах/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Когда начнутся обильные осенние ливни и поля превратятся в сплошные болота, на фронте станет невозможно использовать ни колесную, ни гусеничную военную технику, в том числе, и танки. Тогда российские оккупанты будут пытаться реализовать тактику штурмовых действий и еще сильнее бить авиабомбами, которые сейчас захватчики применяют даже не десятками, а сотнями в течение месяца.

Кроме этого, страна-агрессор РФ будет наносить удары по Украине ракетами и дронами. Об этом сказал военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев в интервью Главреду.

"Так же враг будет использовать разнообразные дроны, как ударные, так и разведывательные, дроны-камикадзе, чтобы наносить ими как можно больше урона. Так же в осенне-зимний период враг будет использовать ракеты и дроны-камикадзе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, чтобы погрузить страну в темноту и оставить украинцев без газа, тепла, воды и связи", – отметил военный эксперт.

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По его словам, вряд ли в период дождей мы вообще увидим тихий промежуток времени. А как только фронты стабилизируются, то есть в определенный промежуток времени будут низкие температуры и замерзнут все лужи, станет возможным снова применять бронетехнику. Тогда в ход пойдут танки, БМП, БТР и тому подобное.

В то же время военный эксперт отметил, что российские оккупанты хотят до марта следующего года отчитаться о каких-то успехах на фронте.

"Потому что у врага есть амбициозные планы – он хочет до марта следующего года на широкую общественность отчитаться об успехах, а украинское войско, соответственно, если будет иметь ресурсы, будет освобождать территории. Если же ресурсов будет не хватать, будем заходить в стратегическую оборону, зарываться в землю и раз за разом отражать вражеские атаки", – сказал Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали о результатах наступления врага. Россияне на Бахмутском направлении перешли к активной обороне. В ВСУ сообщили об обстановке на этом фасе фронта.

Напомним, разведка Британии рассказала о наркомании в армии РФ. Невозможность покинуть окопы приводит к злоупотреблению психоактивными веществами, сообщили в Минобороны Великобритании.

Также ранее сообщалось, что в ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост. ВСУ способны имеющимся вооружением разрушить Крымский мост, подтвердил военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев. Он в этом контексте обратился к случаю поражения ракетами SCALP/ Storm Shadow российского "Аскольда", находившегося на территории завода "Залив" в Керчи.

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война в Украине вторжение России Владислав Селезнев
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