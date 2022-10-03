УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ нужно "опустить и изгнать отовсюду": у Зеленского назвали условие завершения войны

3 октября 2022, 16:50

Для Украины выгодна массовая деморализация россиян, которые "массово гибнуть" на войне, считает Михаил Подоляк..

Подоляк, ВСУ
Михаил Подоляк рассказал о том, как закончится война с РФ / УНИАН/Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия является "абсолютно униженным субъектом, который, к сожалению, имеет много ресурсов. Тем не менее с ними вполне можно иметь дело с точки зрения наказания за то зло, которое они принесли в этот мир".

Говоря о перспективах завершения войны, он подчеркнул в интервью УНИАН, что для Украины выгодна массовая деморализация россиян, которые "должны здесь массово гибнуть".

"Я вообще сторонник того, чтобы россияне на территории Украины, раз уж есть такая возможность, массово несли потери, потому что это надолго отвадит их от неправильного произношения слова "Украина". Это очень важно. Мы можем здесь иронично сказать. Употребление "на Украине" после этой войны они забудут", - говорит представитель ОП.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Крым и оккупированные РФ территории безусловно вернутся в состав Украины и это лишь вопрос сроков.

"Все зависит от двух параметров - это оружие и падение одного из двух основных городов, которые спровоцировали. Донецк и Луганск являются символами варварской цивилизации. Более криминальных анклавов придумать в наше время нельзя. Я, кстати, максимальный сторонник того, что мы должны максимально быстро зайти именно в Донецк и Луганск. Эти два города должны пасть. Это символически. И после этого не только финал войны быстро будет понятен, но и обрушение политической системы в России произойдет", - сказал собеседник.

"Но есть еще важная составляющая этой войны - мы должны обнулить боязнь изгнать Россию отовсюду. Ее изгонят после этой войны как проигравшую страну. Она будет платить выплаты не только нам, но и другим странам. Эта страна должна быть опущена максимально. Изгнана изо всех органов, где она мешает", - добавил Подоляк.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции

Читайте еще:

Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:03

"Воет сирена, а все идут на Щекавицу": Jerry Heil переделала самый известный хит Винника

16:50

РФ нужно "опустить и изгнать отовсюду": у Зеленского назвали условие завершения войныВидео

16:43

Россию в ближайшие дни ждет большой коллапс: легендарный ученый поделился прогнозомВидео

16:37

Нина Матвиенко рассказала, за что готова лизнуть Бориса ДжонсонаВидео

16:29

"Нам сказали отступать, но вам не говорить": "ЛНРовцы" жалуются на то, что россияне их кинулиВидео

Реклама
16:24

Приметы на 4 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы в дом привлечь деньги и достатокВидео

16:19

В Казахстане "опрокинули" Москву: Астана отвергла участие ОДКБ в войне России против УкраиныВидео

15:59

"Стакан всегда наполовину полон": как быстро поднять себе и другим настроениеВидео

15:58

"Котел" под Лиманом: окруженцев РФ "покрошили" ВСУ, недобитки прорвались в КременнуюВидео

15:46

Из машиниста - в офицеры: ВСУ "откобзонили" российского оккупанта Алика МелконянаВидео

15:42

От проблемы не останется ни следа: 4 способа, как распушить пуховик после стирки

15:37

Зачем смазывать обувь растительным маслом: простой способ, который спасет от осенней проблемы

15:24

Аннексия захваченных территорий Украины: Госдума ратифицировала "присоединение"

15:21

Что вы увидели первым: тест по картинке определит насколько вы психически сильный человек

15:12

Кадыров пообещал бросить своих несовершеннолетних сыновей на передовую в УкраинуВидео

15:11

Премьера Голосу країни на ТЕТ: Потап рассказал, кто из участниц его команды скоро станет матерьюВидео

15:10

Более 80% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и Евросоюз – опросВидео

14:48

Любовный гороскоп на октябрь-2022: когда лучшее время для новых знакомств, примирения и браковВидео

14:26

"Хочу на фронт, на передовую": Потап рассказал, как рвался в ряды ВСУВидео

14:18

Окончательно и бесповоротно: Константин Войтенко развелся с женой после семи лет бракаВидео

Реклама
14:16

Будущее Путина уже определено, а России предстоит выбор между очищением и распадом – ГУР

14:13

Ядерный удар, водородная бомба и катастрофа для РФ на фронте: Росс назвал самые опасные дни октябряВидео

13:55

Новолуние в октябре 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

13:52

На Херсонщине зенитчики из ВСУ "приземлили" российский штурмовик Су-25 за 11 млн долларов

13:33

ВСУ уничтожили бурята, который руководил спецназом "ДНР" и 108-м десантно-штурмовым полком РФВидео

13:10

Нанесет ли Путин ядерный удар по Украине: астролог сделал прогнозВидео

13:10

Мощная ТОС Солнцепек войск РФ попала в руки ВСУ и поможет бить оккупантов на поле бояВидео

13:09

ВСУ ликвидировали "потомственного военного" - оккупанта РычаговаВидео

13:08

Не только Путин: Подоляк назвал людей, которые руководят войной против УкраиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра 4 октября 2022: Ракам – опасность, Скорпионам – ссоры, Рыбам – разочарование

12:46

"Мы потеряли сына, но очень рады": родители Захарченко заявили, что ради РФ им и сына не жалкоВидео

12:33

Кому нельзя кушать красное мясо: врач рассказал, что будет с организмом

12:25

Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 на ЗапорожьеВидео

12:24

Как нельзя называть сыновей: мужчины с этими именами - кошмар для своих матерей

12:23

ВСУ освободили херсонское село Михайловка и подняли украинский флаг

12:18

Новый бойфренд Нади Дорофеевой засветил ее голое фото

12:08

"По ошибке" призвали половину мобилизованных: в РФ разгорелся скандалВидео

11:58

Кулеба о заявлениях Путина: на "полезных идиотов" на Западе у главы Кремля надежды больше нетВидео

11:28

США и партнеры уничтожат армию РФ: экс-глава ЦРУ рассказал, каким будет ответ на ядерный ударВидео

10:59

ВСУ взорвали российскую технику вместе с оккупантами на Запорожье: более 250 солдат РФ ранены

Реклама
10:47

Пригожин и Кадыров ослабляют Россиюмнение

10:36

Кадыров и Пригожин публично подорвали авторитет Путина, они бесятся из-за Лимана – ISWВидео

10:34

"Герасимова подкупили люди из НАТО": у россиян - истерика из-за побед ВСУВидео

09:57

РФ может применить суперторпеды "судного дня", подлодка уже вышла на испытания - разведка НАТОВидео

09:43

Коротко о ядерном ударе и лиманском котлемнение

09:43

Сеть 1xBet в Украине: СМИ обнаружили еще ряд онлайн-казино, связанных с российским букмекером

09:40

Переобулась: пропагандистка Симоньян внезапно заявила, что никогда не служила властям РФВидео

09:37

"Позор! Какой позор!": Путин стал раздражать своих ближайших приспешников - СМИВидео

09:01

Верховный лама Калмыкии пошел против Путина и его войны в УкраинеВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 3 октября 2022: Львам – предательство, Девам – зависть, Стрельцам – деньги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять