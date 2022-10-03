РФ нужно "опустить и изгнать отовсюду": у Зеленского назвали условие завершения войны

Михаил Подоляк рассказал о том, как закончится война с РФ / УНИАН/Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия является "абсолютно униженным субъектом, который, к сожалению, имеет много ресурсов. Тем не менее с ними вполне можно иметь дело с точки зрения наказания за то зло, которое они принесли в этот мир".

Говоря о перспективах завершения войны, он подчеркнул в интервью УНИАН, что для Украины выгодна массовая деморализация россиян, которые "должны здесь массово гибнуть".

"Я вообще сторонник того, чтобы россияне на территории Украины, раз уж есть такая возможность, массово несли потери, потому что это надолго отвадит их от неправильного произношения слова "Украина". Это очень важно. Мы можем здесь иронично сказать. Употребление "на Украине" после этой войны они забудут", - говорит представитель ОП.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Крым и оккупированные РФ территории безусловно вернутся в состав Украины и это лишь вопрос сроков.

"Все зависит от двух параметров - это оружие и падение одного из двух основных городов, которые спровоцировали. Донецк и Луганск являются символами варварской цивилизации. Более криминальных анклавов придумать в наше время нельзя. Я, кстати, максимальный сторонник того, что мы должны максимально быстро зайти именно в Донецк и Луганск. Эти два города должны пасть. Это символически. И после этого не только финал войны быстро будет понятен, но и обрушение политической системы в России произойдет", - сказал собеседник.

"Но есть еще важная составляющая этой войны - мы должны обнулить боязнь изгнать Россию отовсюду. Ее изгонят после этой войны как проигравшую страну. Она будет платить выплаты не только нам, но и другим странам. Эта страна должна быть опущена максимально. Изгнана изо всех органов, где она мешает", - добавил Подоляк.

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции

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