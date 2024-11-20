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РФ оккупировала Новую Ильинку и продвинулась на двух направлениях — DeepState

Алексей Тесля
20 ноября 2024, 01:44
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Российские оккупанты имеют успех в нескольких населенных пунктах на Донбассе.
РФ оккупировала Новую Ильинку и продвинулась на двух направлениях — DeepState
ВСУ сдерживают натиск врага / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключевое:

  • РФ оккупировала Новую Ильинку
  • Враг продвигается на Донбассе

Российская оккупационная армия захватила Новую Ильинку на Кураховском направлении Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении OSINT-проекта DeepState. При этом также публикуются обновленные карты боевых действий.

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Кроме того, враг также имеет успех в трех населенных пунктах на Донбассе, а также продвинулся на Торецком направлении

"Враг оккупировал Новую Ильинку, а также продвинулся у Дальнего, Антоновки, Пустынки и в Торецке", — добавили военные аналитики.

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Ранее сообщалось о том, что штурмовиков РФ гонят в "мясную разведку" на востоке. Враг пытается найти слабые места в защите позиций украинских войск, рассказали в ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке. На Донбассе ситуация сложная, враг накапливает значительные ресурсы, говорит Анастасия Бобовникова.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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