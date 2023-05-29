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РФ пойдет в новое наступление в ближайшие месяцы - Боррель

Ангелина Подвысоцкая
29 мая 2023, 21:56 обновлено 29 мая, 22:07
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Жозеп Боррель убежден, что Путин не сядет за стол переговоров на данном этапе войны.
Жозеп Боррель, российские войска
Российские оккупанты могут пойти в наступление в ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты могут пойти в новое наступление уже в ближайшие месяцы. У РФ еще есть силы и врага не нужно недооценивать. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, сообщает La Vanguardia.

Он убежден, что Путин не пойдет на переговоры, пока не поймет, что у России нет шансов выиграть войну. И его не смущают огромные потери российских оккупантов.

"Она (Россия - Главред) все еще имеет силу, мы не должны ее недооценивать ... Он (Путин - Главред) попытался однажды и не преуспел", - сказал Боррель.

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В то же время Боррель не верит в той, что летом на украинском фронте может развиться оптимистический сценарий.

"Я не настроен оптимистично относительно того, что произойдет в Украине этим летом", – сказал Боррель.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что Подоляк сообщил, что армия Украины начала контрнаступление. Украина будет использовать вооружение Запада для ударов по позициям оккупантов России в Крыму и на Донбассе, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

В ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под Бахмутом. В то же время он отметил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, ведь оккупанты применяют большое количество артиллерии. Оккупанты уже узнали об одном" сюрпризе " от ВСУ.

Украина получила все для начала контрнаступления. Соединенные Штаты готовы поддержать обучение пилотов воздушных сил ВСУ на истребителях F-16, сказал советник Байдена по вопросам нацбезопасности Джон Салливан.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

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